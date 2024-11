DIRECT. Monaco - Benfica : les Monégasques moins sereins, suivez le match

Monaco est bousculé par Benfica après avoir pris l'avantage grâce à Ben Seghir en début de match, ce mercredi soir en Ligue des champions. Suivez la rencontre en direct commenté sur notre site.

En direct

22:07 - BUT ! Pavlidis égalise pour Benfica (1-1) ! Benfica égalise dans ce début de seconde période ! En voulant remettre en retrait de la tête, Caio Henrique se manque un petit peu et son ballon manque de puissance. Pavlidis a bien suivi et en profite en faisant peur à Majecki, qui manque le ballon lors de sa sortie. L'attaquant grec peut pousser le ballon dans le but vide. 1-1 !

22:06 - Embolo sur le poteau ! Monaco passe tout près de faire le break d'entrée dans cette seconde période ! Trouvé dans la surface par Akliouche, Embolo se retourne et frappe en pivot mais le ballon s'écrase sur le poteau.

22:04 - C'est reparti entre Monaco et Benfica ! C'est reparti entre Monaco et Benfica au stade Louis II ! Ce sont les Monégasques qui engagent dans cette deuxième période.

21:56 - Monaco n'est pas à l'abri Après 45 minutes, l'AS Monaco a fait le plus dur face à Benfica (1-0) et mène grâce à un but inscrit par Eliesse Ben Seghir (13e), venu conclure un premier quart d'heure monégasque très convaincant. Mais depuis, les Monégasques n'ont cessé de reculer et sont bousculés par les coéquipiers d'Angel Di Maria. Majecki a sauvé les siens devant l'ancien ailier du PSG (37e) notamment, alors que Carreras (32e) et Otamendi (38e) sont passés également tout près d'égaliser.

21:49 - C'est la pause ! Monaco mène devant Benfica (1-0) C'est la pause au stade Louis II ! L'AS Monaco mène face à Benfica (1-0), grâce à un but inscrit par Eliesse Ben Seghir (13e). Mais rien n'est fait entre ces deux équipes !

21:46 - Trois minutes de temps additionnel Il y aura trois minutes de temps additionnel dans cette première période entre l'AS Monaco et Benfica à Louis II.

21:45 - Superbe intervention de Singo Bien placé dans la surface et alors qu'il s'apprête à reprendre pour frapper, Pavlidis voit Singo lui enlever le ballon du tibia au dernier moment. Les Portugais réclament un penalty mais non, l'intervention du défenseur monégasque est parfaite.

21:42 - Aktürkoglu et Singo recoivent aussi un carton Pour une nouvelle faute grossière, Aktürkoglu écope d'un carton jaune à son tour. Singo, venu réclamer une sanction auprès de l'arbitre, reçoit finalement lui aussi un carton de la part de l'arbitre slovène, un peu submergé par les évènements dans cette fin de première période.

21:41 - Cartons jaunes pour Zakaria et Kehrer Le capitaine de Monaco Zakaria récolte un carton jaune pour avoir réclamé un deuxième carton jaune pour Carreras à la suite d'un tacle mal maîtrisé du latéral gauche. Kehrer en récolte aussi pour avoir protesté contre l'absence de sanction envers Carreras...

21:38 - Double occasion pour Benfica ! Quelle opportunité pour Benfica ! Sur une remise complètement ratée de Ben Seghir plein axe, Di Maria hérite du ballon en pleine surface et croise son tir mais Majecki détourne du pied. Derrière, sur le corner, Otamendi dévie le ballon de la tête devant Majecki mais ça passe juste au-dessus.

21:37 - Akliouche tente un coup franc lointain Maghnes Akliouche tente directement sa chance à une trentaine de mètres du but portugais, plein axe. Le ballon retombe bien mais manque de puissance et ce n'est de toute façon pas cadré.

21:34 - Monaco manque de contrôle Les Monégasques mènent mais commencent à perdre un peu le contrôle du match, à force de petites erreurs techniques et de décisions arbitrales qu'ils jugent défavorables. Attention à ne pas perdre le fil.

21:31 - Carreras averti à son tour Le latéral gauche de Benfica Carreras a récolté un carton jaune après une faute grossière sur Lamine Camara. L'arbitre avait laissé l'avantage mais il n'a pas oublié ce mauvais geste.

21:29 - Ben Seghir frappe au-dessus ! Intenable sur son côté gauche, Ben Seghir repique cette fois dans l'axe à l'entrée de la surface avant de frapper en force mais le ballon passe juste au-dessus !

21:27 - Otamendi échappe un carton jaune Nicolas Otamendi commet une faute grossière sur Embolo après un contrôle orienté superbe du Suisse. Mais l'arbitre slovène ne sort pas de carton cette fois, contrairement au début de match sur Florentino.

21:24 - Corner pour Monaco L'AS Monaco réagit un peu, enfin, et Ben Seghir obtient un corner. Mais une faute est commise sur Trubin et Benfica ne tremble pas sur ce coup de pied arrêté.

21:22 - Monaco a baissé d'un cran sur le terrain Depuis le but de Ben Seghir, l'AS Monaco a reculé sur la pelouse et multiplie les erreurs techniques inhabituelles. Benfica cherche à en profiter mais sans succès pour l'instant.

21:18 - Benfica réagit Monaco perd un peu le contrôle du match suite à ce but inscrit par Ben Seghir et Benfica se procure un corner. Mais Otamendi commet une faute au duel avec Embolo et les Monégasques peuvent souffler.

21:14 - BUT ! Monaco prend l'avantage grâce à Ben Seghir (1-0) ! L'AS Monaco prend les devants dans ce match à la suite d'une action exceptionnelle ! Après une grande séquence collective au cours de laquelle ils ont traversé tout le terrain, Vanderson se retrouve en position de frapper dans la surface et déclenche un tir puissant. Turbin détourne mais Golovin a suivi pour centrer en retrait vers Ben Seghir qui pousse le ballon au fond. 1-0 pour Monaco au quart d'heure de jeu !

21:12 - Zakaria tente sa chance Après un bon travail sur la droite, Akliouche centre en retrait à l'orée de la surface pour Zakaria. Le milieu de terrain monégasque frappe en première intention mais c'est dans les gants de Turbin !

21:10 - Ben Seghir manque le cadre ! Quelle occasion pour Monaco ! Sur la droite, Akliouche repique dans l'axe et centre du gauche. Le ballon est dévié et profite à Ben Seghir qui devance Trubin mais sans parvenir à cadrer sa déviation !

21:08 - Di Maria tente sa chance A une vingtaine de mètres du but monégasque, Angel Di Maria déclenche une frappe puissante, du gauche évidemment, mais c'est dans les gants de Majecki, serein sur cette première intervention.

21:06 - Premier carton jaune pour Florentino Le milieu de Benfica Florentino écope d'un premier carton jaune dans ce match pour une semelle involontaire sur Embolo alors qu'il faisait une passe... Cela semble un peu sévère mais c'est la décision de l'arbitre slovène.

21:04 - Benfica écarte le danger La défense portugaise ne tremble pas sur ce premier corner en faveur de Monaco et le danger est écarté. Mais les joueurs d'Adi Hütter restent haut sur la pelouse.