Marseille - Monaco : la place de dauphin du PSG en ligne de mire

L'Olympique de Marseille accueille l'AS Monaco ce dimanche à l'occasion de la 13e journée de la Ligue 1. Les deux équipes se disputent la deuxième place du classement.

L'Olympique de Marseille reçoit l'AS Monaco dans un contexte plutôt brulant. Si les Phocéens occupaient la troisième place du classement avant le début de la 13e journée, ils se doivent de sonner la révolte à domicile. En effet, ils occupent l'avant-dernière place de la Ligue 1 lorsqu'ils évoluent sur leur terre et le Vélodrome est loin d'une forteresse imprenable. L'OM n'a plus gagner dans son stade depuis le mois de septembre et vient d'enchainer trois rencontres de suite sans victoire devant son public. "L'AS Monaco est l'une des équipes les plus fortes, mais il faut qu'on pense aussi à ce que l'on sait faire, à ce que nous on peut améliorer dans notre stade. Il faut qu'on soit vrai", a expliqué Roberto De Zerbi en conférence de presse.

Contrairement à l'OM, l'AS Monaco a joué cette semaine en Ligue des champions. Les joueurs de la Principauté se sont inclinés dans un match fou face à Benfica (2-3). Un faux pas qui a mis un terme à une série de trois victoires de suite toutes compétitions confondues. À l'extérieur, l'ASM fait toujours assez mal offensivement et entretient toujours une série assez impressionnante de 16 matchs où les Monégasques ont inscrit, au moins, un but hors de leurs terres. "Je peux vous assurer que nous serons en mesure de faire un top match à Marseille", a assuré Adi Hütter en conférence de presse.

A quelle heure débute le match Marseille - Monaco ?

Le match Marseille - Monaco débutera à 20h45 ce dimanche. Il se déroulera au Stade Vélodrome de Marseille.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Marseille - Monaco ?

DAZN diffusera ce rendez-vous entre Marseille et Monaco. Clément Turpin arbitrera ce choc de la 13e journée de Ligue 1.

Quelle diffusion streaming pour le match Marseille - Monaco ?

La seule diffusion streaming disponible pour suivre ce Marseille - Monaco sera DAZN. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir voir ce match.

Quelles compostions probables pour Marseille - Monaco ?

Roberto De Zerbi sera privé de plusieurs joueurs pour ce match face à l'AS Monaco. En plus de blessés de longue date comme Moumbagna ou encore Carboni, Harit et Cornelius ont rejoint l'infirmerie. Lirola sera également absent. Maupay devrait encore occuper la pointe de l'attaque à la place de Wahi. Le XI probable de l'OM : Rulli - Murillo, Kondogbia, Balerdi, Merlin - Hojbjerg, Rongier, Rabiot - Greenwood, Maupay, L. Henrique.

En face, l'entraineur monégasque a moins de joueurs à l'infirmerie. Seuls Diatta et Diop devraient manquer à l'appel. Le XI probable de l'AS Monaco : Majecki - Henrique, Kehrer, Singo, Vanderson - Zakaria, Camara - Golovin, Ben Seghir, Akliouche - Embolo.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Marseille - Monaco ?

Betclic : 2,59; 3,50; 2,57

Unibet : 2,62; 3,55; 2,55

Winamax : 2,60; 3,60; 2,55