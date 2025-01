Coupe de France : les affiches et les dates des 8es de finale

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France a offert de belles confrontations.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France s'est déroulé jeudi 16 janvier pour des rencontres qui se disputeront les 4 et 5 février prochains. Il n'y aura qu'une seule confrontation entre les clubs de Ligue 1 avec Strasbourg face à Angers mais d'autres matchs intéressants seront au programme comme la rencontre entre Le Mans et le PSG qui feront plaisir aux nostalgiques de la grande équipe du Mans au milieu des années 2000 (Romaric, Matsui, De Melo...) ou encore les duels Ligue 2 / Ligue 1 entre Troyes et Brest ou encore Toulouse et Guingamp. Alors qu'ils rêvaient du PSG à Caen, les amateurs de Dives-Cabourg (N3) vont finalement devoir se déplacer à Cannes (N2) pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Une déception mais une énorme opportunité de jouer les quarts de finale...

Les affiches

Stade Briochin (N2) - OGC Nice (Ligue 1)

- OGC Nice (Ligue 1) Bourgoin-Jallieu (N3) - Reims (Ligue 1)

Troyes (Ligue 2) - Stade Brestois (Ligue 1)

(Ligue 1) Le Mans (National) - PSG (Ligue 1)

- PSG (Ligue 1) Toulouse (L1) - EA Guingamp (Ligue 2)

(Ligue 2) AS Cannes (N2) - Dives-Cabourg (N3)

(N3) RC Strasbourg (L1) - Angers (L1)

(L1) Lille (L1) - Haguenau (N2) ou Dunkerque (L2)

Quelle diffusion pour la Coupe de France ?

La diffusion de la Coupe de France a lieu sur les antennes de beIN Sports et de France 3 avec les matchs diffusés dans les régions correspondantes. Le programme complet