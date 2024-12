Atalanta - Real Madrid : Mbappé attendu au tournant dans un match piège

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le Real Madrid est proche de l'élimination et trône à la 24e place du classement de la Ligue des champions. La victoire en Italie contre l'Atalanta ce soir est impérative pour Mbappé et ses coéquipiers.

Qui aurait pu prédire qu'après 5 journées, le Real Madrid, champion en titre de la Ligue des champions n'aurait que 6 petits points avec 3 défaites et seulement 2 victoires ? L'Atalanta Bergame, adversaire de la Maison Blanche ce soir pointe à la 5e place avec 11 points et 0 défaite. C'est la seule équipe invaincue avec Liverpool et l'Inter. Les Merengues eux, sont virtuellement 24e et dernier qualifiés pour les barrages de la compétition dans laquelle ils pourraient sombrer davantage ce soir en Italie ; les hommes d'Ancelotti ont des résultats assez mitigés et Kylian Mbappé a vécu des moments "où j' étais fatigué mais je n' étais pas en dépression" a raconté le numéro 9 de la capitale espagnole dans une interview accordée à Mouloud Achour dans son émission Clique sur Canal +. Il a reconnu avoir "eu un épuisement". Sa première prise de parole depuis un long moment et son but samedi face Gérone peut-il définitivement relancer l'attaquant tricolore ?

Peut-être que cela a permis à Mbappé de reprendre confiance comme le reste de l'équipe madrilène. On a vu un Jude Bellingham beaucoup plus tranchant récemment. Il a d'ailleurs marqué sur ses trois dernières apparitions. Carlo Ancelotti aura de plus le luxe de retrouver Vinicius absent depuis 4 rencontres. Malgré ces signes positifs, le Real devra se méfier du dernier vainqueur de la Ligue Europa et actuel leader de Série A. Les hommes de Tullio Gritti n'ont plus perdu depuis le 24 septembre 2024 et ils enchaînent les bons résultats. Ils partent d'ailleurs presque favoris de cette affiche à double tranchant pour le Real Madrid au bord de l'élimination !

À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match Atalanta - Real Madrid ?

Le début de la rencontre qui sera donné à 21h sera à suivre en direct sur les antennes de Canal + et sur notre site en live dès 20h !

Les compos probables

L'infirmerie du Real Madrid est bien remplie. Carlo Ancelotti doit composer à Bergame sans Alaba, Camavinga, Carvajal, Mendy, Militao. Le manager italien devrait cependant compter sur des retours majeurs comme celui de Rodrygo ou de Vinicius. L'Atalanta de son côté, a moins d'absents avec deux blessés : Cuadrado et Scamacca.

Atalanta Bergame : Carnesecchi, Kolasinac, Hien, Djimsiti, Ederson, De Roon, Ruggeri, Pasalic, Bellanova, Lookman, Ketelaere

Real Madrid : Courtois, Vazquez, Tchouaméni, Rüdiger, Fran Garcia, Valverde, Ceballos, Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrygo