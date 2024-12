Salzbourg - PSG : un grand retour pour Paris avant un match décisif

Le PSG se déplace sur la pelouse de Salzbourg ce mardi à l'occasion de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Paris joue son avenir dans la compétition.

Salzbourg connait une campagne de Ligue des champions assez catastrophique. Avec une victoire et quatre défaites en cinq matches, les Autrichiens n'ont plus que d'autres choix que de gagner pour entretenir un espoir de barrages dans cette compétition. Avant cette sixième journée, ils ont trois points de retard sur le premier barragiste. L'entraineur Pep Lijnders est déjà sous pression avec une victoire sur les six derniers matches et un titre national qui est presque déjà envolé.

En face, la campagne européenne du PSG est loin d'être satisfaisante et la situation commence à devenir alarmante. Après une troisième défaite en cinq matches en cinq journées de Ligue des champions, Paris se retrouve provisoirement éjecté des places de barragiste et joue déjà gros ce mardi soir. Les Parisiens sont à la quête d'une deuxième victoire dans cette compétition pour espérer rebasculer dans les places de barragistes.

A quelle heure débute le match Salzbourg - PSG ?

Le match Salzbourg - PSG débutera à 21h ce mardi. La rencontre se déroulera à la RedBull Arena de Salzbourg en Autriche.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Salzbourg - PSG ?

Canal+Foot et Canal+Live 1 diffuseront ce match entre Salzbourg et le PSG. L'Anglais Michael Oliver sera l'arbitre de cette rencontre de Ligue des champions.

Quelle diffusion streaming pour le match Salzbourg - PSG ?

MyCanal proposera une diffusion streaming de ce Salzbourg - PSG. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir avoir accès à cette rencontre.

Quelles compostions probables pour Salzbourg - PSG ?

Pep Lijnders a un effectif largement réduit car son équipe est touchée par de nombreuses blessures. Janis Blaswich, Aleksa Terzic, Maurits Kjaergaard, Leandro Morgalla et Karim Konaté devront manquer à l'appel pour la réception du PSG. Le XI probable du RB Salzbourg : Schlager - Guindo, Baidoo, Blank, Capaldo - Bajcetic, Gloukh, Bidstrup - Dorgeles, Yeo, Ratkov.

Luis Enrique enregistre un renfort de poids dans son groupe puisque le défenseur international français Lucas Hernandez signe son retour après sept mois d'absence suite à une blessure aux ligaments. Il ne débutera pas la rencontre sauf grande surprise. En revanche, l'entraineur espagnol devra faire sans Ousmane Dembélé suspendu. Le XI probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Neves - Lee, Ramos, Barcola.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Salzbourg - PSG ?

Betclic : 7,60; 5,50; 1,34

Unibet : 7,60; 5,55; 1,34

Winamax : 8; 5,60; 1,33