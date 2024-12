The Best 2024 : une surprise annoncée ! Heure, chaîne TV, nommés... Les infos sur la cérémonie de la Fifa

Ce mardi 17 décembre, la Fifa organise sa cérémonie récompensant les meilleurs acteurs du football de l'année.

Quelques semaines après le Ballon d'or, c'est au tour de la Fifa d'organiser sa cérémonie récompensant notamment le meilleur joueur de l'année. Après sa défaite lors du Ballon d'or, Vinicius Jr espère repartir avec les faveurs des votes. Changement cette année avec, en plus des représentants des médias, les sélectionneurs et les capitaines de toutes les équipes nationales masculines qui voteront pour élire le meilleur joueur, meilleur entraîneur et le meilleur gardien. Même chose chez les femmes avec leurs homologues en sélection. Mais en plus de ces spécialistes, le vote prendra en compte celui des supporters lors de l'élection... Une surprise pourrait donc être annoncée même si on voit mal Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi (bien nommé) être sélectionné.

"Un système de pondération a été mis en place dans chacun de ces scrutins, afin que les supporters, les représentants des médias, les capitaines et les sélectionneurs de toutes les équipes nationales masculines et féminines disposent tous d'un poids électoral équivalent", a indiqué la Fifa.

Difficile de savoir également qui sera présent au Qatar pour ce gala. Les joueurs du Real Madrid seront absents en raison de la finale disputée mercredi soir en Coupe intercontinentale.

Les nommés

Le prix The Best - Joueuse de la FIFA:

Aitana Bonmatí (Espagne), FC Barcelone

Barbra Banda (Zambie), Shanghai Shengli/Orlando Pride

Caroline Graham Hansen (Norvège), FC Barcelone

Keira Walsh (Angleterre), FC Barcelone

Khadija Shaw (Jamaïque), Manchester City

Lauren Hemp (Angleterre), Manchester City

Lindsey Horan (États-Unis), Olympique Lyonnais

Lucy Bronze (Angleterre), FC Barcelone/Chelsea

Mallory Swanson (États-Unis), Chicago Red Stars

Mariona Caldentey (Espagne), FC Barcelone/Arsenal

Naomi Girma (États-Unis), San Diego Wave

Ona Batlle (Espagne), FC Barcelone

Salma Paralluelo (Espagne), FC Barcelone

Sophia Smith (États-Unis), Portland Thorns

Tabitha Chawinga (Malawi), Paris Saint-Germain/Olympique Lyonnais

Trinity Rodman (États-Unis), Washington Spirit

Le prix The Best - Joueur de la FIFA:

Dani Carvajal (Espagne), Real Madrid

Erling Haaland (Norvège), Manchester City

Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid

Florian Wirtz (Allemagne), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (Angleterre), Real Madrid

Kylian Mbappé (France), Paris Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal (Espagne), FC Barcelone

Lionel Messi (Argentine), Inter Miami

Rodri (Espagne), Manchester City

Toni Kroos (Allemagne), Real Madrid (retraité)

Vinícius Jr (Brésil), Real Madrid

Le prix The Best - Entraîneur de la FIFA pour le football féminin:

Arthur Elias (Brésil), Brésil

Elena Sadiku (Suède), Celtic

Emma Hayes (Angleterre), Chelsea/États-Unis

Futoshi Ikeda (Japon), Japon

Gareth Taylor (Angleterre), Manchester City

Jonatan Giráldez (Espagne), FC Barcelone/Washington Spirit

Sandrine Soubeyrand (France), Paris FC

Sonia Bompastor (France), Olympique Lyonnais/Chelsea

Le prix The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin:

Carlo Ancelotti (Italie), Real Madrid

Lionel Scaloni (Argentine), Argentine

Luis de la Fuente (Espagne), Espagne

Pep Guardiola (Espagne), Manchester City

Xabi Alonso (Espagne), Bayer Leverkusen

Le prix The Best – Gardienne de but de la FIFA:

Alyssa Naeher (États-Unis), Chicago Red Stars

Ann-Katrin Berger (Allemagne), Chelsea/NJ/NY Gotham

Ayaka Yamashita (Japon), INAC Kobe Leonessa/Manchester City

Cata Coll (Espagne), FC Barcelone

Mary Earps (Angleterre), Manchester United/Paris Saint-Germain

Le prix The Best – Gardien de but de la FIFA:

Andriy Lunin (Ukraine), Real Madrid

David Raya (Espagne), Arsenal

Ederson (Brésil), Manchester City

Emiliano Martínez (Argentine), Aston Villa

Gianluigi Donnarumma (Italie), Paris Saint-Germain

Mike Maignan (France), AC Milan

Unai Simón (Espagne), Athletic Bilbao

Le prix Marta de la FIFA:

Delphine Cascarino (France, Lyon – Benfica)

Marina Hegering (Allemagne, Essen – Wolfsburg)

Sakina Karchaoui (France, France – Suède)

Paulina Krumbiegel (Allemagne, Duisburg – Hoffenheim)

Marta (Brésil, Brésil – Jamaïque)

Nina Matejić (Serbie, Serbie U-19 – Angleterre U-19)

Beth Mead (Angleterre, Arsenal – West Ham United)

Giuseppina Moraca (Italie, Lazio – Bologne)

Asisat Oshoala (Nigeria, Barcelone – Benfica)

Mayra Pelayo (Mexique, Mexique – États-Unis)

Trinity Rodman (États-Unis, États-Unis – Japon)

Le Prix Puskás de la FIFA:

Hassan Al Haydos (Qatar, Qatar – RP Chine)

Terry Antonis (Australie, Melbourne City – Western Sydney Wanderers)

Yassine Benzia (Algérie, Algérie – Afrique du Sud)

Walter Bou (Argentine, Lanús – Tigre)

Michaell Chirinos (Hongrie, Costa Rica – Honduras)

Federico Dimarco (Italie, Inter Milan – Frosinone)

Alejandro Garnacho (Argentine, Everton – Manchester United)

Mohammed Kudus (Ghana, West Ham United – Fribourg)

Denis Omedi (Ouganda, KCCA v Kitara)

Paul Onuachu (Nigeria, Trabzonspor – Konyaspor)

Jaden Philogene (Angleterre, Rotherham United – Hull City)

Le Prix des Supporteurs de la FIFA:

José Armando (Mexique)

Craig Ferguson (Écosse)

Guilherme Gandra Moura (Brésil)

À quelle heure suivre la cérémonie ?

La cérémonie qui se déroule au Qatar sera à suivre à partir de 18h heure française.

Sur quelle chaîne suivre la cérémonie ?

Vous ne pouvez pas suivre la cérémonie à la télé, le gala sera exclusivement diffusé sur le site officiel de la Fifa.