Saint-Etienne - OM : deux grosses absences à prévoir pour Marseille

L'AS Saint-Etienne reçoit l'Olympique de Marseille ce dimanche dans l'un des chocs 100% Ligue 1 de ces 32es de finale de la Coupe de France.

L'AS Saint-Etienne va mal. La Coupe de France arrive comme une parenthèse avant la trêve hivernale qui pourrait faire du bien. Les Stéphanois restent sur une série de trois défaites consécutives et n'ont gagné que deux rencontres sur les huit derniers matches qu'ils ont disputé. Parmi ces rencontres perdues, les Verts se sont inclinés face à l'adversaire qu'ils affrontent aujourd'hui dans une partie où ils ont été largement dominés (0-2). L'arrivée du nouvel entraineur Eirik Horneland pourrait donner un coup de boost même si le technicien norvégien ne sera pas encore sur le banc ce dimanche.

En face, l'OM va plutôt bien et la dynamique est bien différente de celle de son adversaire du jour. Les Phocéens se sont imposés lors de trois de leurs quatre derniers matches et espèrent finir l'année en beauté en se qualifiant pour la suite de la Coupe de France. L'année passée, Marseille avait atteint les quarts de finale avant une élimination surprise face à Annecy aux tirs au but. "On tient beaucoup à la Coupe de France", a assuré l'entraineur marseillais Roberto De Zerbi.

A quelle heure débute le match Saint-Etienne - OM ?

Le match Saint-Etienne - OM débutera à 14h45 ce dimanche. Il se déroulera au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Saint-Etienne - OM ?

Deux chaines diffuseront cette rencontre entre Saint-Etienne et l'OM. Bein Sports 1 et France 3 diffuseront ce choc des 32es de finale de la Coupe de France. Jérémy Stinat sera l'arbitre de ce match.

Quelle diffusion streaming pour le match Saint-Etienne - OM ?

Deux diffusions streaming seront également disponibles pour suivre ce Saint-Etienne - OM. France.TV et MyCanal proposeront une diffusion en streaming.

Quelles compostions probables pour Saint-Etienne - OM ?

Pour son troisième match sur le banc de Saint-Etienne en tant que coach intérimaire, Laurent Huard devra faire avec plusieurs absents. En effet, si Briançon pourrait faire son retour, Nadé, Old, Monconduit ou encore Moueffek seront absents. Le XI probable des Verts : Maubleu - Appiah, Briançon, Abdelhamid, Pétrot, Cornud - Bouchouari, Ekwah, Mouton - Stassin, Davitashvili.

Roberto De Zerbi, de son côté, devrait laisser au repos deux joueurs très importants de son effectif. Rulli et Rabiot ne devraient, en effet, ne pas débuter cette rencontre. Le XI probable de l'OM : De Lange - Henrique, Murillo, Balerdi, Brassier, Merlin - Hojbjerg, Kondogbia, Rongier - Greenwood, Maupay.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Saint-Etienne - OM ?

Betclic : 6; 4,42; 1,48

Unibet : 6; 4,40; 1,46

Winamax : 6; 4,40; 1,49