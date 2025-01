PSG - Saint-Etienne : un duel d'extrêmes sans un cadre parisien

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain accueille l'AS Saint-Étienne au Parc des Princes pour le dernier match de la 17 ème journée de Ligue 1. Une occasion pour les Parisiens de clôturer brillamment la phase aller du championnat.

Le champion de France cherche à poursuivre sa domination après un mois de décembre marqué par des succès notables, et un succès significatif en ce début d'année face à Monaco (1-0) lors du trophée des Champions disputé à Doha. Face aux Stéphanois quinzièmes au classement le choc s'annonce crucial, même si le rapport de force semble déséquilibré. Le PSG aborde cette rencontre avec confiance, mais sans excès de suffisance. Luis Enrique a prévenu : "Nous devons préparer ce match comme si c'était une rencontre Ligue des champions. Chaque détail compte pour maintenir notre niveau d'exigence." Le technicien espagnol a été satisfait des dernières semaines, soulignant la concurrence saine qui s'installe dans son effectif.

Marquinhos incertain

Les Parisiens auront à cœur d'enchaîner une huitième victoire en neuf matchs au Parc des Princes, où ils se montrent intraitables. Ousmane Dembélé, héros du Trophée des Champions, sera une nouvelle fois être l'un des atouts offensifs majeurs, aux côtés de Désiré Doué et Lee Kang-In, tous deux en forme au détriment de Barcola et Gonçalo Ramos. Au milieu, Warren Zaïre-Emery, désormais incontournable devrait enchaîner une autre titularisation alors que Marquinhos est incertain pour cause de blessure à l'adducteur. Luis Enrique a également souligné l'importance de ce mois de janvier chargé, avec six rencontres au programme : " C'est un mois de tous les dangers. En Ligue des Champions si on ne gagne pas, on sera éliminés. Mais je préfère voir cela comme une opportunité de montrer notre force. Je vois une équipe très bonne en compétition, pourquoi devrais-je être négatif ? L'équipe doit tout affronter avec un état d'esprit positif."

De l'autre côté, l'AS Saint-Étienne arrive à Paris avec l'espoir de confirmer les premiers signes positifs sous la houlette de son nouvel entraîneur, Eirik Horneland. Après un succès 3-1 contre Reims qui a mis fin à une série noire de quatre défaites, les Verts espèrent que leur nouvel élan leur permettra de rivaliser face à l'ogre parisien. Cependant, leurs difficultés à l'extérieur cette saison compliquent sérieusement leur tâche : sept défaites et un seul point pris hors de leurs bases. Avec plusieurs absences importantes, dont celles d'Ibrahim Sissoko et Ben Old, Saint-Étienne aura besoin d'un véritable exploit pour espérer ramener un résultat du Parc des Princes. Si le PSG est grand favori, l'ASSE peut tenter de s'appuyer sur les failles parisiennes en début d'année civile, les Parisiens ayant parfois du mal à entrer pleinement dans le rythme en janvier. Mais face à un leader qui semble avoir trouvé son équilibre, les chances des Verts paraissent bien minces.

Les compositions possibles

Paris Saint-Germain: Donnarumma - Hakimi, Beraldo (Marquinhos), Pacho, N. Mendes - Vitinha, Zaïre-Emery, J. Neves - Lee, Dembélé, Barcola.

AS Saint-Etienne: Larsonneur - Appiah, Batubinsika, Nadé, Pétrot - Mouton, Ekwah, Bouchouari - Boakye, Stassin, Davitashvili

