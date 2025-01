Espaly - PSG : un large turnover pour Paris

Le PSG se déplace sur la pelouse du club de National 3 le FC Espaly pour les 16es de finale de la Coupe de France.

Le FC Espaly va vivre un rêve éveillé ce mercredi soir avec la réception du PSG. Le club de National 3 tentera de réaliser un retentissant exploit dans une affiche qui respire le parfum de la Coupe de France. Les Espaviots ont déjà réalisé un exploit dans cette compétition en s'imposant face à Dijon (N) aux tirs au but lors des 32es de finale. "Bien sûr, on garde les pieds sur terre, on sait très bien que ça va être très compliqué. Il y a peut-être 10 % de chances qu'on passe", a résumé Lionel Vaillant, entraineur du club auvergnat.

D'autant que le PSG est en très grande forme en ce moment et reste sur une série de six victoires de suite même si le tour précédent en Coupe de France a été délicat avec une qualification à l'issue d'une séance de tirs au but face à Lens. Mais Paris prépare deux matches importants avec un déplacement en Ligue 1 à Lens dans trois jours avant la réception de Manchester City en Ligue des champions dans un match qui sera assurément très tendu. Il faudra donc faire preuve de sérieux pour des Parisiens ultra favoris sur le papier.

A quelle heure débute le match Espaly - PSG ?

Le match Espaly - PSG débutera à 21h ce mercredi. La rencontre se déroulera au stade Marcel-Michelin de Clermont.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Espaly - PSG ?

Bein Sports 1 diffusera cette rencontre entre Espaly et le PSG. Marc Bollengier sera l'arbitre de ce rendez-vous des 16es de finale de la Coupe de France.

Quelle diffusion streaming pour le match Espaly - PSG ?

La seule diffusion streaming disponible pour suivre ce Espaly - PSG sera sur MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir accéder au contenu.

Quelles compostions probables pour Espaly - PSG ?

Le XI de départ probable du FC Espaly : Etienne - Allaigre, Bendriss, Curt, Uzun, Mezaber - Russo, Portal, Ait Boulaalam, Gjeçi - Fournel.

En face, avec les échéances qui approchent, Luis Enrique pourrait aligné une équipe remaniée. Safonov devrait garder les cages parisiennes alors que Mayulu pourrait occuper le milieu de terrain aux côtés de Neves et Ruiz. En attaque le très prolifique Ousmane Dembélé pourrait débuter sur le banc alors que Marquinhos est forfait. Le XI probable du PSG : Safonov - Zague, Pacho, Beraldo, Hernandez - Neves, Ruiz, Mayulu - Asensio, Ramos, Doué.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Espaly - PSG ?

Betclic : Espaly 60/ Nul 15/ PSG 1,01

Winamax : Espaly 50/ Nul 13,50/ PSG 1,01

Unibet: Espaly 60/ Nul 15/ PSG 1,01