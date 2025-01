Real Madrid - Salzbourg : "J'ai changé de mentalité", Mbappé vide son sac avant la Ligue des champions

Ce mercredi soir, le Real Madrid reçoit le RB Salzburg lors de la 7e journée de la Ligue des champions. De retour au premier plan, Kylian Mbappé s'est présenté hier en conférence de presse.

22e du classement de la Ligue des champions, le Real Madrid reçoit le RB Salzburg ce mercredi soir au stade Santiago Bernabeu. Face aux Autrichiens, les Merengue comptent bien l'emporter et valider la qualification pour les 16e de finale, au moins. Pour cela, Carlo Ancelotti va pouvoir s'appuyer sur ses stars offensives Vinicius, Rodrygo, Jude Bellingham et surtout Kylian Mbappé. Auteur d'un doublé contre Las Palmas le week-end dernier (4-1), le Français a été congratulé par son entraîneur, mais également par la presse espagnole. Présent en conférence de presse ce mardi, l'attaquant est revenu sur sa longue adaptation : "Je pense, je réfléchis beaucoup sur le terrain. Ça se voit. Pour s'adapter, j'ai beaucoup pensé et quand tu penses sur le terrain, tu joues mal" avant de préciser sa gestion des critiques sur son jeu et développer ce qu'il a changé dans son jeu pour être plus performant : "Je suis très tranquille. C'est normal d'être critiqué si on joue mal. Il faut juste se concentrer et faire tout pour que la roue tourner. Et maintenant c'est le cas. C'est mental. Je me suis simplement dit que je dois faire plus. Je ne suis pas venu ici pour jouer mal. On doit toujours bien jouer au Real Madrid. J'ai besoin de cette pression, toujours mieux faire. Le public qui siffle, c'est normal. Tu perds une finale. On veut rendre les fans heureux. On a aussi connu des moments difficiles contre le Celta et Las Palmas mais on a bien réagi".

"Beaucoup de respect pour Neymar"

Récemment, Neymar avait accusé Kylian Mbappé d'être devenu "un peu jaloux" à l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, sur Romario TV, le show du champion du monde 1994. Ce mardi, le Français n'a pas manqué de réagir aux propos de son ex-coéquipier brésilien et d'éteindre la polémique. "Je suis très concentré sur ce que je fais ici à Madrid. J'ai beaucoup de respect pour Neymar. J'aurais pu parler de lui à plusieurs reprises, mais je veux me souvenir du positif, d'un joueur unique dans l'histoire du football et de tous les moments que nous avons passés à Paris", a déclaré le n°9 madrilène avant de conclure : "Maintenant que je suis à Madrid, je veux profiter de Madrid et souhaiter bonne chance à Neymar, à sa famille et à ses amis".

Cristiano Ronaldo dans le viseur

Auteur de 18 buts depuis le début de la saison sous le maillot des Merengue, Kylian Mbappé a une légende du club madrilène dans le viseur : Cristiano Ronaldo. Le Français n'est qu'à neuf unités du Portugais qui avait inscrit 27 buts en 30 matchs lors de sa première saison. Néanmoins, il reste un long chemin à parcourir pour le natif de Bondy avant d'égaler les performances du joueur d'Al-Nassr, auteur de 450 buts en 438 matchs avec le Real Madrid.

À quelle heure débute Real Madrid - Salzbourg ?

Le coup d'envoi du match de Ligue des champions opposant le Real Madrid au RB Salzbourg est prévu mercredi 22 janvier à 21h00 au stade Santiago Bernabeu de Madrid (Espagne). Le Suédois Glenn Nyberg sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Real Madrid - Salzbourg ?

Détenteur des droits TV de la Ligue des champions, Canal+Foot diffusera l'affiche entre les Madrilènes et le club autrichien. La retransmission du match en clair n'est pas disponible.

Comment suivre Real Madrid - Salzbourg en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre de Ligue des Champions entre les Merengue et Salzbourg sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions probables de Real Madrid - Salzbourg ?

Real Madrid : Courtois (G) - Asencio, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy - Valverde, Modric, Bellingham - Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr.

Salzbourg : Schlager (G) - Capaldo, Dedic, Baidoo, Guindo - Bidstrup, Gourna-Douath, Gloukh - Yeo, Ratkov, Nene.

Quels sont les pronostics de Real Madrid - Salzbourg ?