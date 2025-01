Malgré un salaire à 8 chiffres, Kylian Mbappé n'est pas le mieux payé en Espagne - un improbable joueur gagne bien plus que lui

La star française Kylian Mbappé n'est pas le joueur le mieux payé du championnat espagnol et de très loin.

Kylian Mbappé a quitté la France et son salaire du Paris Saint Germain pour rejoindre son club de coeur, le Real Madrid. Parti librement, la star française a pu négocier certains avantages dans son contrat, car son transfert en Espagne n'aura rien couté à la Maison Blanche. Il peut notamment conserver 80% des droits d'image sur tous les nouveaux contrats commerciaux qu'il signe, contrairement au partage 50-50 que le club madrilène impose habituellement à ses nouveaux joueurs. Côté salaire, Mbappé jouirait d'un montant à 8 chiffres, avec environ 31 millions d'euros par an.

Selon les informations du Sun, l'attaquant de 25 ans est d'ailleurs celui qui gagne le plus d'argent au Real Madrid, devant le Brésilien Vinicius ou encore l'Anglais Jude Bellingham. Un joli statut, sachant qu'au total, on retrouve six joueurs du Real Madrid dans le top 10 des footballeurs les mieux payés de la Liga, avec David Alaba, Vinicius Jr, Jude Bellingham, Federico Valverde et Thibaut Courtois. Pourtant, si on élargit un peu le spectre, Mbappé n'a pas le meilleur salaire du championnat espagnol, loin de là.

Dans championnat ibérique, deux joueurs se positionnent devant le champion du monde français. Et le numéro 1 n'est pas le plus attendu puisque le joueur le mieux payé du championnat espagnol est le milieu de terrain néerlandais du FC Barcelone, Frenkie de Jong. Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, il toucherait la coquette somme de 37,5 millions d'euros annuels.

En deuxième position de ce classement et toujours devant Kylian Mbappé, on retrouve un autre joueur du FC Barcelone, le Polonais et sérial buteur Robert Lewandowski, récent bourreau du Real, qui émargerait autour des 33,4 millions d'euros annuels. Ces sommes vous font rêver ? Vous n'avez encore rien vu.

À l'échelle planétaire, c'est Cristiano Ronaldo qui est le joueur le mieux payé, entre son salaire en Arabie Saoudite et ses contrats de sponsoring. Le nouveau contrat qu'il devrait signer pour le mener jusqu'en 2026 et la Coupe du monde devrait lui faire dépasser les 200 millions d'euros par saison, incluant ses droits à l'image, qu'il touche déjà.