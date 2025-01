Le PSG doit marquer ce nombre de points pour s'assurer la qualification en Ligue des champions

En danger, le PSG doit impérativement prendre des points ce mercredi sur sa pelouse face à Manchester City.

Le scénario catastrophe est en marche pour le PSG. Très loin au classement de la Ligue des champions avant le début de la journée, 25e, Paris a perdu une place supplémentaire après les résultats du mardi 21 janvier et notamment les victoires de Stuttgart sur la pelouse du Slovan Bratislava ou encore du PSV Eindhoven, vainqueur de son déplacement sur le terrain de l'Étoile Rouge Belgrade. Autre mauvaise nouvelle également, le nul de Bruges face à la Juventus qui donne 4 points d'avance aux Belges sur les Parisiens.

Tout n'est pas encore perdu pour le PSG qui peut encore rêver d'intégrer le top 24. Comme l'explique Le Parisien, une victoire des Celtic Glasgow face aux Young Boys de Berne et du Dinamo Zagreb sur la pelouse d'Arsenal, pourrait contraindre le PSG de prendre 4 points sur les 6 encore en lice. Mauvaise nouvelle pour Paris, une étude secrète révélée par AS éliminerait Paris de la course aux huitièmes de finale. Mais l'étude n'est forcément fiable car elle indique qu'il faudrait 7,6 points pour atteindre la 24e place, la dernière place qualificative pour les barrages, un total déjà dépassé par le 24e actuel...

"La saison passée, nous avions dû lutter jusqu'à la dernière journée pour se sortir de notre groupe. Je pense que sur les deux dernières saisons, nous avons hérité d'adversaires difficiles lors des phases de groupes. Mais ce que je vois dans mon équipe me donne confiance et me rend très optimiste" a lancé Luis Enrique en conférence de presse à propos des chances de qualification.