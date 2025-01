PSG - Reims : une grande première à venir pour la dernière recrue parisienne

Le PSG reçoit Reims ce samedi à l'occasion de la 19e journée de Ligue 1. Les Parisiens peuvent s'envoler en tête du Championnat.

Le PSG sort certainement de la prestation la plus aboutie de leur saison. Le club de la capitale a renversé Manchester City en Ligue des champions (4-2) et se rapproche d'une qualification à l'arrache pour les barrages de la plus grande des compétitions européennes. En Ligue 1, Paris n'est pas vraiment inquiété et le titre semble déjà leur tendre les bras. Les hommes de Luis Enrique sont toujours invaincus en Championnat et ils disposent de neuf points d'avance sur leur dauphin.

Face à eux, l'équipe de Reims joue avec le feu. Les Rémois commencent à regarder derrière eux car la pression de la zone rouge est bien présente. Avant le début de cette 19e journée de Ligue 1, les Rémois disposent d'une avance de quatre points sur la zone de relégation. En Ligue 1, la dernière victoire des Champenois remontent au 10 novembre 2024. Depuis les joueurs de Luka Elsner alternent entre matches nuls et défaites. Malgré tout, Reims peut s'appuyer sur ses récentes confrontations avec Paris puisqu'ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les cinq derniers duels.

A quelle heure débute le match PSG - Reims ?

Le match PSG - Reims débutera à 21h05 ce samedi. Il se déroulera au Parc des Princes de Paris.

Sur quelle chaîne TV est diffusée PSG - Reims ?

DAZN diffusera cette rencontre de la 19e journée de Ligue 1 entre le PSG et Reims. Hakim Ben El Hadj sera l'arbitre de ce rendez-vous.

Quelle diffusion streaming pour le match PSG - Reims ?

Seul DAZN proposera une diffusion streaming de ce PSG - Reims. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir accéder au contenu.

Quelles compostions probables pour PSG - Reims ?

Après un match éprouvant physiquement cette semaine en Ligue des champions, Luis Enrique pourrait accorder du repos à certains joueurs. Cela pourrait être l'occasion de lancer la dernière recrue parisienne Khvicha Kvaratskhelia qui vient d'arriver en provenance de Naples. Le XI probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez - Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz - Dembélé, Ramos, Kvaratskhelia.

Du côté Rémois ça devrait être du grand classique. Le XI probable du Stade de Reims : Diouf - Buta, Kipré, Okumu, Akieme - Atangana, Munetsi - Ito, Teuma, Nakamura - Diakité.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Reims ?

Betclic : PSG 1,23/ Nul 6,65/ Reims 10,25

Unibet : PSG 1,24/ Nul 6,50/ Reims 10

Winamax : PSG 1,23/ Nul 6,75/ Reims 11