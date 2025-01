Tirage au sort Ligue des champions : on connaît déjà le tirage des clubs français, à quelle heure le suivre ?

Le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions a un fonctionnement particulier qui permet de connaître pratiquement toutes les affiches avant ce dernier.

La première phase de ligue de la Ligue des champions s'est terminée ce mercredi 29 janvier. Après plusieurs mois d'une intense lutte à travers cette nouvelle formule, nous connaissons les huit équipes qualifiées pour les huitièmes de finale et toutes les équipes qui devront disputer les barrages dans des seizièmes de finale qui n'en n'ont juste pas vraiment le nom. Pour pouvoir s'y qualifier, les clubs devaient terminer entre la 9e place et la 24e. Toutes les équipes au delà seront éliminées de la compétition européenne.

Les équipes classées entre la 9e et la 16e place seront têtes de série pour le premier tirage au sort et affronteront des équipes classées de la 17e à la 24e place. Les équipes classées 9e et 10e affronteront celles classées 23e ou 24e. Les équipes classées 11e ou 12e seront opposées à celles classées 21e ou 22e, et ainsi de suite. Ces barrages aller-retour auront lieu en février. Le match aller aura lieu le 11 ou le 12 février et le match retour une semaine plus tard.

Par conséquent, on connait déjà à peu près les affiches de ces barrages. Malheureusement, Monaco et Brest ont perdu plusieurs places en s'inclinant lors de la dernière journée face à l'Inter et au Real Madrid. Ils affronteront donc soit le PSG, soit Benfica. Un duel 100% Français dommageable... Surtout que lors du prochain tour, le vainqueur pourrait affronter soit le FC Barcelone soit Liverpool ! Pour Lille, déjà qualifié pour les huitièmes de finale, ce sera soit l'Atalanta, soit Bruges, soit le Sporting, soit le Borussia Dortmund. Voici les affiches :

23e ou 24e contre 9e ou 10e

Sporting ou Bruges contre Atalanta ou Dortmund

21e ou 22e contre 11e ou 12e

Celtic ou Manchester City contre Real Madrid ou Bayern Munich

19e ou 20e contre 13e ou 14e

Feyenoord ou Juventus contre Milan AC ou PSV

17e ou 18e contre 15e ou 16e

Monaco ou Brest contre Benfica ou PSG

Date et heure du tirage au sort

L'UEFA procédera au tirage au sort ce vendredi 31 janvier à partir de 12 h à la Maison du football européen à Nyon

Chaîne du tirage au sort

Vous pourrez suivre le tirage au sort sur notre page, mais également à la télé sur les antennes de Canal+ ou encore sur le site de l'UEFA.