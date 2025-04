DIRECT. Nantes - PSG : Vitinha délivre Paris... suivez le match

Le défenseur de Nantes était forcément déçu auprès de DAZN : "C’est dommage. On a été en place, mais je pense qu’on a reculé un peu trop vite. On doit poursuivre le travail, mais il va falloir être plus ambitieux pour égaliser."

21:34 - La réaction de João Neves

Le milieu du PSG s'est confié au micro de DAZN : "On a fait une bonne première période face à un bloc bas. On doit garder le contrôle du ballon, et aller d’un côté à l’autre. On doit juste être un peu plus précis pour mettre un deuxième but."