DIRECT. Barcelone - Real : suivez le match

Privé de Kylian Mbappé, remplaçant, le Real Madrid va tenter de tenir tête au FC Barcelone, ce samedi soir en finale de Coupe du Roi. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

21:55 - Les équipes pénètrent sur la pelouse Après un beau spectacle d'avant-match de qualité, dans lequel la Coupe du Roi est arrivée depuis les airs portée par un homme sur un drone, les équipes du Barça et du Real pénètrent enfin sur la pelouse de La Cartuja, à Séville. Le coup d'envoi de cette rencontre qui s'annonce bouillante approche !

21:50 - Un match disputé dans un stade inhabituel Cette finale de Coupe du Roi sera disputé dans une enceinte qui n'appartient à aucun club espagnol : le stade de La Cartuja, situé à Séville. La rencontre entre Barcelone et le Real Madrid sera disputé dans ce stade entièrement rénové, avec une pelouse bichonnée, des tribunes modernisées et une capacité portée à plus de 70 000 places. Depuis octobre 2024, les travaux ont transformé l’enceinte avec la suppression de la piste d’athlétisme, l’abaissement du terrain et la construction d’un nouvel anneau inférieur.

21:45 - Bilbao tenant du titre La saison dernière, le 6 avril 2024, l'Athletic Bilbao avait fait plier Majorque en finale de la Coupe du Roi (1-1, 4-2 t.a.b.), pour remporter la Coupe du Roi pour la 24eme fois de son histoire. Le club basque est le deuxième club espagnol le plus sacré dans la compétition.

21:40 - De nombreuses polémiques cette semaine Cette finale de Coupe du Roi a été entachée par des polémiques autour de l'arbitrage, encore une fois. Les arbitres désignés ont dénoncé des pressions de la part du Real Madrid et l'un deux a même craqué en conférence de presse vendredi. Cela a poussé le club madrilène à demander un changement d'arbitre, ce que la fédération espagnole a refusé. Le Real a alors boycotté certains évènements vendredi soir, tout en laissant traîner une rumeur sur un éventuel refus de jouer ce soir. L'arbitrage sera encore une fois très scruté ce soir en Espagne.

21:35 - Une affiche rare Aussi surprenant que cela puisse paraître, une affiche entre le Barça et le Real en finale du Coupe du Roi n'est pas commune. Ce n'est arrivée qu'à sept reprises dans l'histoire. Le Real a remporté les deux dernières, en 2011 (1-0 a.p.) et en 2014 (2-1), grâce notamment à un but devenu mythique de Gareth Bale.

21:30 - 31 titres pour Barcelone, 20 pour Madrid Le FC Barcelone est le club espagnol qui a remporté le plus de fois la Coupe du Roi, avec 31 victoires au total, dont la dernière en 2021. Le Real Madrid compte lui 20 victoires dans l'épreuve, avec un dernier titre obtenu en 2023 contre Osasuna (20). Il n'est que le troisième club le plus titré dans l'épreuve, derrière l'Athletic Bilbao (24 titres).

21:25 - Le Barça a remporté les deux matchs cette saison En grande forme en cette fin de saison, le FC Barcelone arrive en confiance pour cette finale face à l'ennemi de toujours, le Real Madrid. Les Catalans ont largement remporté les deux précédentes confrontations entre les deux clubs cette saison, en finale de la Supercoupe d'Espagne en janvier (5-2) et en Liga au mois d'octobre au Santiago-Bernabeu (4-0). Ils se rencontreront à nouveau en Liga lors de la 35eme journée, pour un duel décisif pour le titre, le 11 mai prochain (16h15).

21:20 - Real Madrid: Mbappé remplaçant Du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé n'est finalement pas assez remis de sa blessure à la cheville pour débuter. En son absence, Carlo Ancelotti a décidé de revenir au système utilisé l'an passé, avec Bellingham en soutien de Vinicius et Rodrygo. Ferland Mendy débute à gauche de la défense, comme Tchouaméni au milieu. Camavinga, gravement touché contre Getafe mercredi, sera lui absent jusqu'à la fin de la saison. Le onze de départ du Real Madrid : Courtois - L. Vazquez, Asencio, Rüdiger, F. Mendy - Valverde, Tchouaméni, Ceballos - Bellingham -Rodrygo, Vinicius.

21:15 - Barcelone: Torres remplace Lewandowski Pour cette finale, Hansi Flick doit notamment se passer des services d'Alejandro Baldé et de Robert Lewandowski. Gerard Martin débute sur le flanc gauche de la défense pour remplacer Baldé, tandis que Ferran Torres sera titulaire devant, accompagné par Yamal et Raphinha sur les côtés. Jules Koundé est évidemment titulaire à droite de la défense, alors que ter Stegen, absent depuis septembre, débute sur le banc pour son retour dans le groupe. Le onze de départ du FC Barcelone : Szczesny - Koundé, I. Martinez, Cubarsi, Martin - de Jong, Pedri - L. Yamal, D. Olmo, Raphinha - F. Torres.

21:10 - Dernière chance pour le Real Madrid De son côté, le Real Madrid n'est pas dans la même dynamique. Éliminé de la Ligue des champions par Arsenal en quarts de finale, les Madrilènes devront compter sur un faux pas des Barcelonais en Liga pour espérer remporter le titre cette saison, même si les deux équipes se rencontreront à Barcelone lors de la 35eme journée. Le Real n'a remporté cette saison que deux titres mineurs : la Supercoupe d'Europe et la Coupe du monde des clubs.

21:05 - Le Barça sur la route du quadruplé Le FC Barcelone est, à l'approche du mois de mai, toujours en lice pour un fantastique quadruplé. Après avoir remporté la Supercoupe d'Espagne en janvier déjà face au Real Madrid (5-2), les Catalans sont également qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions (avec une double confrontation à venir contre l'Inter) et en tête de la Liga, avec quatre points d'avance à cinq journées de la fin du championnat. Le Barça a donc l'occasion de remporter son deuxième titre cette saison ce soir à Séville.