Xabi Alonso : le pacte secret qui peut l'envoyer au Real Madrid

L'histoire entre le Bayer Leverkusen et son coach Xabi Alonso pourrait prendre fin dès cet été à condition d'une proposition exceptionnelle.

L'avenir de Xabi Alonso sur le banc du Bayer Leverkusen est-il déjà en train de se jouer en coulisses ? Le coach espagnol, auréolé d'un titre en Bundesliga la saison dernière, bénéficierait d'une clause exceptionnelle qui lui permettrait de quitter librement l'Allemagne. Ce "Gentlemen's agreement" ou "accord de gentlemen" comme le qualifie Fernando Carro, président du Bayer Leverkusen, ferait sauter immédiatement le contrat de Xabi Alonso seulement s'il y a une proposition de l'un de ses anciens clubs, dont un certain Real Madrid, dont on sait son souhait de se séparer de son entraîneur actuel Carlo Ancelotti. Un pacte unique et symbole d'un respect rare entre un entraîneur et son club, à l'image du travail dantesque effectué par l'Espagnol depuis sont arrivée.

Du côté du Bayer, le club allemand se veut confiant même s'il sait son entraîneur objet de nombreuses convoitises : "nous ne sommes pas naïfs mais nous apprécions sa loyauté et sa vision des choses", aucun obstacle ne sera mis en place à son départ s'il dispose d'une opportunité, notamment à la Casa Blanca madrilène. Cependant, le Bayer veut être fixé rapidement, d'ici trois à quatre semaines, afin de lui trouver un successeur. Santiago Solari ou encore Raul sont des noms qui circulent.