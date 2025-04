Kylian Mbappé effacé de la liste des favoris au Ballon d'Or ?

À quelques mois de la fin de saison 2024-2025, Kylian Mbappé ne serait plus dans la liste des favoris au Ballon d'Or.

La course au prestigieux Ballon d'Or bat son plein, alors que l'on approche de la fin de la saison 2024-2025. Chez les analystes, plusieurs noms font figure d'épouvantails pour décrocher le précieux trophée d'or pour succéder à Rodri. On retrouve notamment le Barcelonais Raphinha (30 buts, 23 passes décisives), Ousmane Dembélé (32 buts, 11 p.d.) ou encore Mohamed Salah (32 buts, 23 p.d). Trois noms qui se détachent, encore plus après l'élimination du Real Madrid en quart de finale de Ligue des champions face à Arsenal, rétrogradant Mbappé au statut d'outsider dans la course au Ballon d'Or.

Le Tricolore, auteur d'une saison pleine avec la Casa Blanca, pourrait en effet voir son rêve de Ballon d'Or lui filer entre les doigts, d'autant plus que le Real Madrid n'est pas certain de terminer cette saison avec un trophée, éliminé de la Ligue des champions par Arsenal, 2e en Liga et qualifié en finale de la Copa del Rey face à Barcelone. Nul doute qu'une saison blanche madrilène donnerait du plomb dans l'aile à la candidature de Kylian Mbappé pour le plus prestigieux des trophées individuels dans le football.

Si de nouvelles défaites se profilaient, elles rapprocheraient sans aucun doute les supporters du Real Madrid d'un vrai cauchemar, celui de voir un joueur blaugrana soulever les trophées convoités, le Barça étant quant à lui toujours en lice sur tous les fronts. Les Barcelonnais sont d'ailleurs nombreux à y croire : Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Pedri et, en tête de liste, Raphinha.