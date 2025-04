Carlo Ancelotti quitte le Real ! Les joueurs seraient déjà au courant

Carlo Ancelotti aurait annoncé à ses joueurs qu'il rejoindra la sélection du Brésil en juin. Le Real Madrid s'apprête ainsi à perdre son entraîneur.

Carlo Ancelotti ne devrait plus être l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Dès le mois de juin prochain, le coach italien devrait ainsi devenir le sélectionneur du Brésil, selon The Athletic. Un choix audacieux alors qu'il semblait qu'Ancelotti irait jusqu'à la fin de son contrat ( qui se termine en fin de saison prochaine) avec la Casa blanca. Finalement, l'Italien ne sera même plus sur le banc du Real Madrid pour le Mondial des Clubs. Pour rappel, Carlo Ancelotti a réalisé deux passages au sein du Real Madrid, d'abord de 2013 jusqu'en 2015, puis depuis 2017. Son palmarès avec Madrid parle pour lui avec trois Ligue des champions et deux Liga.

En coulisses, Carlo Ancelotti aurait tenu à informer en priorité les joueurs, qui seraient donc déjà au courant du départ de leur coach cet été. Alors que des réunions sont programmées entre l'agent de l'entraîneur et la direction madrilène pour définir les détails de leur séparation, Florentino Perez va devoir travailler sur son successeur. Xabi Alonso ferait figure de priorité mais le coach espagnol est encore sous contrat avec le Bayer Leverkusen. Récemment, une piste menant à Raul, actuel coach de la Castilla et connaisseur de la maison, s'était réchauffée. Les prochains jours risquent bien d'être déterminants pour connaître l'identité du futur coach du Real Madrid la saison prochaine.