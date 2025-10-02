Vous pouvez payer pour diner avec la mère de Lamine Yamal, les prix sont exorbitants

Si vous êtes fan du footballeur Lamine Yamal, peut être que vous allez pouvoir diner avec sa mère à l'occasion d'un évènement.

Un business reste un business... Lamine Yamal, second au Ballon d'or 2025 derrière Ousmane Dembélé, et considéré déjà comme la future grande star du football, a déjà un gros empire derrière lui. Sa marque avec son propre logo, des contrats à la pelle... Et une famille qui fait parler de lui. Si on connait déjà son père, réputé pour ses lives et ses prises de position parfois étonnantes comme lors du résultats du Ballon d'or (il a parlé de préjudice moral), sa mère, est plus discrète, mais plus pour très longtemps.

En effet, pour un budget entre 150 et 800 euros, vous pourriez dîner avec Sheila Ebana, la mère du footballeur Lamine Yamal. "Ne manquez pas l'occasion de rencontrer la mère du meilleur footballeur du monde", peut-on lire sur l'invitation à la "Football Fans Christmas Party" qui se tiendra à Londres à l'occasion d'un évènement organisé par cette dernière le 7 novembre prochain au Nobu Hotel London Portman Square. Le repas est réservé aux plus de 18 ans, mais attention, Lamine Yamal ne sera pas présent car il jouera face au Celta Vigo au même moment.

