Endetté, il est devenu millionnaire grâce à un autographe de Ronaldo

Cet homme est passé de l'endettement à l'épanouissement financier grâce à de simples autographes et notamment celui d'un certain Cristiano Ronaldo.

Comme l'explique le Mirror, Peter Johnson, passionné et chasseur d'autographes, est passé d'un endettement de 10 000 livres à un business très lucratif atteignant le million grâce à son idée d'entreprise. Le nom de cette dernière ? Firma Stella. Elle permet d'offrir aux fans la possibilité d'acheter des souvenirs, des maillots signées, des photos et autres objets ayant un rapport avec le monde du sport. "Je poursuivais des autographes et collectionnais des trucs pour les vendre (...) J'ai commencé à voyager à travers le monde pour chasser des trucs", a-t-il déclaré au Daily Courrier.

Mais pour atteindre le jackpot, il faut viser les grands noms du sport et notamment le foot. C'est ce que l'homme d'affaires a fait en se concentrant sur Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi. "Le Real Madrid jouait contre Manchester United et j'ai découvert le vol de Ronaldo. J'ai suivi leur bus de l'aéroport à un hôtel et j'ai rapidement réservé une chambre. Je savais qu'ils logeaient au dernier étage et leur salle d'équipe était au deuxième étage. J'ai vu que l'ascenseur était au dernier étage, alors j'ai attendu qu'il descende. Sans blague, le premier ascenseur qui s'est ouvert… imaginez le, Ronaldo est juste là ! Alors j'ai sauté et il a dit : 'Qu'est-ce que c'est ?'. Il a signé des trucs et nous sommes partis de là."

Désormais, l'entreprise propose des objets de 10 à 5000 livres. Du foot à la MotoGP en passant par le basket, la petite entreprise partie de zéro, est désormais un joli empire employant des dizaines d'employés.

Le business autour de Cristiano Ronaldo est un véritable empire. Si ses performances sur le terrain ont parfaitement aidé la star du Portugal, le joueur a su créer se créer une image en choisissant avec soin ses partenaires publicitaires et ses investissements. Nike lui a notamment accordé toute sa confiance en offrant au joueur un contrat à vie. Un privilège très rare qui devrait lui rapporter plus d'un milliard sur la durée. Le joueur est également l'égérie de grandes marques et a créé sa propre marque de sous vêtements.

L'ancien joueur du Real Madrid possède a également l'aéroport de Madère à son nom, ce qui lui offre une visibilité aussi envers les touristes étrangers. Le joueur portugais génère environ 200 millions d'euros par an, entre salaire, droits d'image, sponsoring et ses différentes affaires.