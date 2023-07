Cet ancien vainqueur déchu du Tour de France a fait fortune en vendant du cannabis

Il a été le premier vainqueur du Tour de France déchu après sa victoire. Ce cycliste a réussi sa reconversion en se consacrant à une activité légale aux Etats-Unis, la vente de CBD.

Il est Américain, a remporté le Tour de France avant d'être déchu pour dopage, a couru sous les couleurs de la célèbre équipe US Postal au début des années 2000... Mais ce n'est pas Lance Armstrong ! Moins en vue que l'ex-star du cyclisme, qui continue de faire polémique par le biais de son compte Twitter, ce champion cycliste est d'ailleurs haï par son ex-leader Armstrong. Et pour cause, il a contribué à le faire tomber en multipliant les témoignages à charge lors du procès mené aux Etats-Unis contre l'ex-compagnon de Sheryl Crow.

Ce cycliste, c'est bien sûr Floyd Landis, vainqueur du Tour de France 2006. L'Américain, devenu leader après avoir joué le rôle d'équipier de l'ombre de Lance Armstrong les années précédentes, a été déchu de sa victoire en raison d'un contrôle positif à la testostérone lors de la 17e étape. Devenu un témoin clé dans le procès intenté par la justice américaine à Lance Armstrong, il n'a ensuite pas hésité à engager des poursuites en justice au nom du gouvernement américain. Bingo puisque l'ex-maillot jaune déhcu a finalement obtenu environ 750 000 dollars sur les 5 millions de dollars payés par Lance Armstrong pour classer l'affaire !

Il a même créé son équipe cycliste au nom de son magasin de vente de cannabis

Floyd Landis ne s'est pas arrêté là et a monté son commerce dans un secteur d'activité surprenant : la vente légale de CBD, autorisée dans son Colorado natal. Son entreprise a été lancée en 2016 et se nomme Floyd's of Leadville. Elle propose notamment, selon le site internet de l'entreprise, des crèmes, des boissons et des gélules analgésiques infusées de cannabis. Landis l'assure, le cannabidiol, le composant anti-inflammatoire de la marijuana, peut faire mieux que le dopage, lui qui souffre notamment de la hanche. Et ça marche ! Son entreprise a rapidement multiplié les contrats de distribution pour s'imposer comme un acteur du CBD aux Etats-Unis tout en s'appuyant sur la production de la communauté amish dont est originaire Landis. Il l'expliquait en 2019 dans un article pour Bicycling.

"Ce truc a tellement fait pour moi", commentait-il déjà en 2016 au site The Atlantic, avant de détailler son commerce dans une interview accordée au Parisien en 2020. "Je vous vois venir. Vous allez me dire, après la dope, Floyd s'est lancé dans la drogue. Il n'en sortira décidément pas", confiait-il non sans humour avant de se montrer plus grave. "Je suis tombé bas, très, très bas. J'ai sombré dans une grande souffrance. J'ai pris plein de saloperies que le cannabis a remplacé. La marijuana m'a permis de dormir". Sa fortune lui a même permis de fonder sa propre équipe cycliste en 2019, sponsorisée par son magasin et sa boutique en ligne de CBD. L'équipe a toutefois depuis cessé ses activités, Floyd Landis retournant à son quasi-anonymat américain.