Arthur Cazaux n'a pas tout perdu, il a gagné une petite fortune à l'Open d'Australie

Eliminé en huitième de finale de l'Open d'Australie 2024, Arthur Cazaux n'a pas tout perdu...

Inconnu du grand public, mais considéré comme un joueur très prometteur par les spécialistes du tennis, Arthur Cazaux a explosé aux yeux de tous lors de l'Open d'Australie 2024, premier Grand Chelem de l'année. 122e joueur mondial avant le tournoi, le Français n'était pas qualifié pour le tableau principal, mais a bénéficié de l'invitation de la FFT pour disputer le tournoi à Melbourne.

En atteignant les huitièmes de finale et en éliminant notamment le Danois Holger Rune, numéro 8 mondial, le Français est entré dans l'histoire car retrouver une "wild card" en huitième de finale est une rareté absolue. Seulement trois joueurs dans l'histoire ont pu réaliser cet exploit : Denis Istomin (2017), Lleyton Hewitt (2012) et Mats Wilander (1994). "Je ne savais pas, a-t-il avoué. Ça sonne bien. Ça sonne vraiment bien, bien sûr. Mais je me concentre sur la suite. J'espère que le tournoi continuera pour moi. Je ne me fixe aucune limite et je verrai bien ce qui se passera."

Malheureusement, le Français a été sorti en huitième par le Polonais Hubert Hurkacz, tête de série numéro 9. Clairement battu par plus fort, Arthur Cazaux était cependant malade sur le court, appelant le médecin pendant le match. Il a d'ailleurs expliqué en conférence de presse qu'il souffrait d'une gastro et que les toilettes chez lui ressemblaient à un "chantier".

Mais Arthur Cazaux n'a pas tout perdu, loin de là. En passant 3 tours, le tennisman a touché un véritable pactole en Australie avec une prime d'environ 375 000 dollars australiens, soit l'équivalent de 229 036 euros. Dans le détail, le premier tour lui a rapporté 73 279 euros, le second 109 919 euros et le 3e tour 155 724 euros.

Cette somme est une véritable bouffée d'oxygène pour le joueur qui lance sa carrière et qui enchaîne les petits tournois pour tenter d'intégrer le top 100 mondial, afin de rentrer plus facilement dans les tableaux principaux. Les gains obtenus représentent quasiment la moitié de ses gains accumulés depuis le début de sa carrière. "C'est bien d'avoir une grosse somme d'argent, comme vous l'avez dit, parce que je peux investir dans mon équipe. Je l'ai déjà fait parce que j'ai pris un physio avec moi depuis six mois. J'ai donc déjà investi dans mon équipe et dans mon plan de jeu. Je vais donc continuer à investir dans mon tennis parce que je sais que c'est comme ça. Je vais devenir un meilleur joueur. C'est tout", a-t-il expliqué en conférence de presse.

Sur le site officiel de l'ATP qui recense tous les gains et les résultats des joueurs professionnels, Arthur Cazaux avait officiellement touché 510 580 dollars depuis le début de sa carrière avant l'Open d'Australie. Le gain obtenu à Melbourne s'ajoute à celui du tournoi challenger de Nouméa, dont il est sorti vainqueur début janvier et où il a touché 17 000 dollars.