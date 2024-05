Pourquoi les balles de tennis sont jaunes ? La raison est étonnante

La balle de tennis n'a pas toujours été jaune et il a même fallu beaucoup de temps pour l'imposer...

Ce n'est peut être pas la première question que vous vous posez quand vous regardez un match de tennis à la télé ou sur les courts du monde entier. Pourtant, elle est la star de cette discipline : c'est la petite balle jaune. Mais savez-vous pourquoi elle a cette couleur si particulière ? Sachez tout d'abord que cette balle doit avoir un diamètre compris entre 6,35 et 6,668 cm pour pouvoir être homologuée. Son poids est très léger et est compris entre 56 et 59 grammes, puisqu'elle est remplie d'air.

Ces petites sphères en caoutchouc sont recouvertes de nylon et de feutre, ce qui donne cet aspect de petits poils sur l'ensemble de la balle de tennis. Ce feutre, qui entoure les balles, n'est en aucun cas un caprice esthétique, puisqu'il permet à la balle de mieux rebondir sur le court. Si les balles sont toutes jaunes à notre époque, cette couleur n'était pas le premier choix de la Fédération de tennis et il faut retourner en 1877 pour mieux comprendre.

À cette époque, le monde du tennis inaugure son premier tournoi international, Wimbledon. Composé exclusivement de joueurs anglais, le tournoi se jouera avec des balles de tennis blanches. Une tradition bien anglaise puisque les joueurs jouent toujours en blanc. Un choix purement esthétique et so british donc ? Oui et non car la décision a également été prise pour des raisons "pratiques" car il est plus facile pour un arbitre de distinguer le blanc sur le terrain en gazon.

La balle restera donc blanche pendant un paquet d'années, presque 100 ans ! C'est en 1968, avec le début de l'ère Open et les quatre tournois du Grand Chelem (Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et US Open), que la couleur de la balle de tennis a fait débat.

La raison est simple : la télévision. Devenu attractif pour le petit écran, le tennis doit s'adapter et les diffuseurs se sont rendu compte que les joueurs, les balles, les lignes étaient tous en blanc et, sur le petit écran, il était bien difficile de distinguer les uns des autres. Rappelons pour les plus jeunes que la télévision était à la base en noir et blanc, la France étant l'un des premiers pays à faire la bascule de la couleur en 1967.

Alors quelle couleur choisir ? Et bien les diffuseurs proposent à la Fédération internationale de tennis cette couleur jaune fluo, appelée "optic yellow". Un choix improbable et sur un coup de tête ? Et bien pas vraiment, selon certaines études, il s'agirait de la couleur la plus visible à la télévision. C'est à partir de 1972 que les balles jaunes seront testées en tournoi et c'est en 1978 que cette couleur deviendra la norme officielle.