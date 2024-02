Ce joueur de Ligue 1 a été plébiscité par Brigitte Macron, il est maintenant accusé d'agressions sexuelles

Accusé d'agressions sexuelles dans son pays, ce joueur avait la cote auprès de la Première dame.

C'était il a quelques jours, le 23 janvier dernier. Lors d'une visite de la Première dame Brigitte Macron au CHU de Reims en compagnie de Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, pour une opération autour des pièces jaunes, une discussion très bon enfant a lieu devant les caméras.

Interrogé sur les joueurs du Stade de Reims, Didier Deschamps assure qu'il suit l'équipe champenoise, mais qu'il n'y trouve pas, pour le moment, de candidat pour la sélection en équipe de France. Brigitte Macron n'hésite pas à intervenir : "Il y a un Japonais qui joue très bien à Reims, comment s'appelle-t-il déjà ?" Lorsque le journaliste rémois lui souffle la réponse " Junya Ito", la Première dame se tourne vers le sélectionneur : " Il faut le sélectionner dans l'équipe Didier, pourquoi vous ne le prenez pas ?" Réponse évidente de Didier Deschamps au milieux des sourires : "Parce qu'il est Japonais".

Si l'échange a donné une jolie séquence pour les télévisions, c'était malheureusement sans compter sur le fait divers qui touche le Japonais Junya Ito ces derniers jours. Présent au Qatar pour la Coupe d'Asie avec la sélection du Japon, le joueur de Reims en Ligue 1 est accusé d'agressions sexuelles sur deux jeunes femmes. Celles-ci seraient survenues dans la nuit du 20 au 21 juin dernier, à la suite d'une soirée alcoolisée suivant un match de l'équipe nationale nippone. Un match amical remporté 4-1 par le Japon contre le Pérou.

Toujours selon le récit relaté par le journal japonais Daily Shincho, Junya Ito et l'une des deux plaignantes, plus jeune, auraient passé la soirée dans un restaurant avant de rejoindre un hôtel d'Osaka. La deuxième accusatrice était présente lors de cette même soirée. Selon le quotidien, les deux jeunes femmes ont livré des témoignages assez détaillés. "Quand je me suis réveillée soudainement, M.Ito était au-dessus de moi. La pièce était sombre, mais je pouvais voir son visage juste en face de moi. Je me souviens clairement de la scène", a aussi expliqué l'une des plaignantes dans des propos relayés par le média japonais Live Door News.

Comme évoqué plus haut, Junya Ito, qui dispute actuellement un tournoi majeur avec sa sélection, n'a pas encore réagi publiquement. Selon la presse nippone, le joueur nierait néanmoins les faits et parlerait de relation consentie avec l'une des jeunes femmes.