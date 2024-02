Ce joueur du PSG devait faire son service militaire, mais la décision du club lui a sauvé la mise

Un sportif de haut niveau a des obligations, y compris militaires dans certains pays.. sauf s'il est footballeur et qu'un club comme le PSG s'en mêle...

Que deviennent les sportifs en temps de guerre dans certains pays ? Malheureusement, pour certains, il n'y a pas vraiment de privilège et la défense du pays sera toujours prioritaire. Pour d'autres, il faut faire un choix, comme les sportifs ukrainiens qui ont décidé de combattre face aux Russes depuis plusieurs mois. Dans certains pays, le service militaire est obligatoire pour les hommes. C'est le cas notamment de la Corée du Sud. Si la durée dépend du secteur que les apprentis choisissent, le service doit s'effectuer entre 18 et 30 ans.

Le service militaire en Corée se divise ainsi en trois parcours différents : l'armée terrestre qui dure 18 mois, la marine qui dure 20 mois et la protection aérienne dont l'enrôlement est le plus long, 21 mois. Il existe tout de même quelques dérogations accordées aux sportifs et aux artistes du pays et c'est ce dont a bénéficié le joueur du PSG Kang-In Lee, star dans son pays. En 2023, juste après la victoire de Paris face à Dortmund en Ligue des champions, le joueur s'est envolé vers la Corée pour disputer les jeux asiatiques. Une décision étonnante du PSG car ce tournoi ne figure pas dans le programme de la Fifa et les accords se font à la discrétion des clubs.

Pourquoi donc Kang in Lee a-t-il pu disputer ce tournoi quelques semaines seulement après son arrivée dans la capitale ? L'explication n'est pas seulement sportive. Grâce à la victoire finale de son équipe nationale, Kang-in Lee et l'ensemble de ses partenaires ont vu leur service militaire obligatoire passer d'une durée minimale de 18 mois à 3 semaines, seulement ! Le PSG et son joueur avaient donc une idée derrière la tête. Lui permettre de jouer (et de gagner) les jeux asiatiques pour échapper à un long service militaire qui l'aurait éloigné des terrains pendant des mois.

Pour pouvoir valider cette exemption, les événements doivent faire partie des listes officielles des fédérations internationales d'art et de sport, elles-mêmes devant être reconnues par le "Military Manpower Administration" du pays. Par exemple, au grand désespoir des fans, les stars de K-Pop n'ont pas droit à cette dérogation et doivent s'absenter pendant plusieurs mois pour faire leur service.

En football, l'attaquant de Tottenham Son Heung-min avait également bénéficié de cet allègement après sa médaille d'or gagnée en 2018 avec la Corée du Sud dans cette même compétition. Son service peut prendre la forme de 544 heures de travaux d'intérêt général. Le défenseur du Bayern Munich Kim Min-jae (26 ans) s'est de son côté rendu l'été dernier dans un camp d'entraînement pendant trois semaines pour suivre une formation militaire de base.

Attention tout de même de ne pas prendre ce service militaire trop à légère car en Corée du Sud, les personnes qui refusent de se présenter au service militaire sont affectés de force aux travaux généraux ou écopent d'une peine de prison qui peut aller jusqu'à 18 mois.