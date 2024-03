Mbappé président d'un club de foot, ce club a un dirigeant pas comme les autres

Ce petit club a la chance d'avoir un illustre nom à sa présidence.

Dans la famille Mbappé, tout le monde Kylian Mbappé, star mondiale du foot, champion du monde en 2018 en Russie et capitaine de l'équipe de France. Son frère, Ethan, jeune joueur prometteur du côté du PSG qui a honoré ses premières minutes professionnelles il y a quelques mois, s'est aussi fait un nom. Vous connaissez peut être moins le père de Kylian, Wilfried Mbappé, ex-entraîneur du club de Bondy et sa mère Fayza Lamari, un élément essentiel dans la vie du footballeur qui gère notamment son association.

Mais connaissez vous l'oncle de Kylian Mbappé, Pierre Mbappé ? Depuis 2021, l'homme est tout simplement le président du club d'Ivry, en national 3 Île de France. Après avoir été l'entraîneur de 2009 à 2014, Pierre Mbappé avait décidé à l'âge de 47 ans à l'époque de prendre les rênes du club.

"Depuis deux ans, le club me sollicitait pour que je leur donne un coup de main. Mais je n'étais pas prêt, car je me lançais dans une création d'entreprise d'accompagnement. Lorsque le président, Christophe Arquizan a démissionné, c'était le moment de me lancer. J'ai été joueur, entraîneur, directeur sportif, recruteur, j'ai connu le foot amateur, celui d'entreprise et le monde pro par mon neveu. J'ai une vision de tout l'écosystème du foot" avait expliqué à l'époque Pierre Mbappé au Parisien.

En avril 2023, Pierre Mbappé avait du également reprendre son rôle d'entraîneur après que Jacques-Olivier Paviot, arrivé en juin 2022 en provenance de l'ACBB (Régional 1) ne soit écarté de son poste après des résultats décevants et loin de l'objectif de la montée en National 2. Il n'est resté que quelques mois puisque Pablo Huerta avait été embauché quelques semaines plus tard.

Ce n'était pas sa première expérience en tant qu'entraineur puisque l'oncle de Kylian Mbappé a été le coach de l'US Ivry pendant cinq saisons après avoir été celui de Levallois de 2004 à 2008. Il avait fait monter ces deux clubs de CFA 2 en CFA (N3 à N2). Son passage sur le banc d'Ivry avait également coïncidé avec les belles années du club sur le plan sportif en frôlant notamment l'accession en National (3e en 2011). Après Ivry, il avait été entraîneur à Orange Issy (foot Entreprise) puis était devenu directeur sportif à Sedan (National).

Interrogé à l'époque sur le nom et l'héritage Mbappé dans le Parisien, Pierre Mbappé avait expliqué qu'avoir un tel nom pouvait aider pour obtenir de nouveaux sponsors, mais que son discours devait apporter beaucoup plus. "Mon nom peut m'aider à m'asseoir avec des gens, mais le plus important reste ton discours qui va te permettre de les convaincre."