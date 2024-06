Carlos Alcaraz a le même toc que Rafael Nadal, il suffit de le regarder jouer

L'Espagnol est sur les traces de Rafael Nadal au sens propre du terme. Il a même hérité d'un de ses défauts les plus visibles.

A 21 ans seulement, Carlos Alcaraz a déjà un palmarès parle déjà pour lui. Plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire, le joueur de tennis espagnol a déjà remporté trois titres en Grand Chelem, l'un sur gazon à Wimbledon en 2022, l'autre sur dur du côté de l'US Open aux Etats-Unis et Roland-Garros en 2024.

Son palmarès est toutefois encore très loin de son illustre aîné Rafael Nadal. Toujours sur le circuit malgré des saisons compliquées ces dernières années à cause des blessures, l'Espagnol âgé de 32 ans affiche pour sa part 92 titres, deux titres de champion olympique, 5 Coupe Davis, mais surtout 22 titres en Grand Chelem dont 14 Roland-Garros.

Si le jeu des deux joueurs se ressemble avec une puissance de frappe incroyable et surtout une défense de tous les instants, les deux hommes ont également des ressemblances en dehors du terrain avec quelques tocs. Pour Nadal, cela a participé à la légende. Entre chaque échange, le tennisman s'attarde sur le choix des balles, le réajustement de son short (ou de son slip selon les différents avis) et surtout la position de ses bouteilles, toutes alignées dans un ordre précis, qu'il contrôle à chaque changement de côté.

Ce toc, Carlos Alcaraz l'a aussi. Il est peut être moins poussé et vous ne l'avez peut être pas encore remarqué en le regardant jouer, mais le petit protégé de l'ancien vainqueur de Roland Garros Juan Carlos Ferrero aligne également les bouteilles de façon très précise, à la sauce Rafael Nadal, et mange toujours une bouchée de barre énergétique avant la banane.

Des tocs, ou plutôt des superstitions qui ne s'arrêtent pas à la simple bouteille d'eau, comme l'explique Carlos Alcaraz pour le site de l'ATP. "À chaque match, j'ai des superstitions, comme le fait de toujours ramasser 5 balles, de les lancer 5 fois." Si vous l'observez attentivement, vous pouvez en effet voir le numéro 2 mondial avant chaque service en train de faire rebondir la balle à cinq reprises.

Pour RMC, Clément Le Coz, psychologue du sport et préparateur mental, estime que cette routine mise en place par les sportifs est un moyen de se mettre dans les meilleures dispositions avant un point : "Le fait de se fixer des routines de performances qui sont quand même très marquées, ça permet de se mettre dans une sorte de bulle et de s'installer psychologiquement dans un état optimal de performance et de concentration à chaque point".

Les êtres humains ont besoin de routine et d'une certaine stabilité pour assurer un bon résultat. Je mets toujours en ordre les choses qui sont vraiment importantes, expliquait Rafael Nadal. "Ma routine avant chaque match de tennis suit la même logique. J'essaie de m'entrainer parfaitement tous les jours cela me donne de la confiance et me garantit un peu de tranquillité d'esprit de savoir que les choses vont bien se passer pour moi ou du moins que je fais tout ce que je peux pour que les choses aillent bien."