"Elle le prend pour un plouc de Guingamp", la haine tenace entre Oudéa-Castéra et Noël Le Graët

Ecarté de la FFF il y a un an, Noël Le Graët n'a toujours pas digéré la pression mise par la ministre des Sports.

Il était le visage du football français pendant des années. Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF) de 2011 à 2023 après avoir été celui de la Ligue professionnelle de football de 1991 à 2000, a démissionné de son poste il y a un an à cause des accusations d'harcèlement moral et sexuel dont il fait toujours l'objet à l'heure actuelle, mais également à cause de ses sorties polémiques sur Zinedine Zidane ou encore le Qatar.

Isolé, l'ancien président de Guingamp n'a pas eu le choix que de présenter sa démission après notamment une grosse pression du gouvernement et de la ministre des Sports, Amélie Oudea Castera, suivant un rapport d'audit assez accablant, prouvant qu'il n'était plus apte à gouverner la FFF. Malgré cette mise à l'écart, Noël Le Graët a conservé une place de choix dans le milieu du football en étant représentant du président de la Fifa auprès du bureau de Paris. Toutefois, le Breton n'influe plus du tout sur le quotidien du football français comme l'explique Le Figaro dans une enquête publiée ce mardi.

"Très touché", "en colère et rempli de noirceur", "déconnecté de la réalité" ou encore "désireux de gagner son dernier combat"... Des proches anonymes défendent dans l'article un homme qui parait brisé. "On a souillé son image à jamais, certains le décrivent comme un violeur et un alcoolique alors que c'est simplement un homme qui n'est plus en phase avec la société actuelle. Coureurs de jupons, oui, mais surtout pas un délinquant sexuel ", explique une personne influente du football français citée par Le Figaro. Dans l'intimité, Noël Le Graët est également toujours remonté contre Amélie Oudea Castera son ancienne ministre contre qui il a porté plainte pour diffamation. Un sentiment réciproque comme le confirme un proche du dossier : "Oudéa-Castéra le prend pour un plouc de Guingamp aux costumes mal taillés et lui pour une petite bourgeoise de l'élite parisienne. Culturellement, ils ne pouvaient pas s'entendre". Une information judiciaire est ouverte depuis le 21 juin à la Cour de justice de la République (CJR).

Mais que fait réellement Noël Le Graët depuis son départ ? S'il prépare toujours sa défense et ne lâche pas sa ligne, réfutant totalement les accusations d'harcèlement, l'ancien président vivrait désormais comme un "grand père" selon un de ses proches. Son quotidien est rythmé par des matchs de football devant sa télévision, le suivi de la Formule 1 et des combats de boxe, des débats politiques ou encore des échanges avec ses amis bretons comme l'explique Le Figaro. " Il a des occupations de grand-père, avec les mots fléchés et le sudoku l'après-midi, ou encore profiter de ses petits-enfants, les emmener au McDonald's", ajoute une connaissance.

Noël Le Graët n'a désormais plus qu'un objectif dans sa vie : sauver sa réputation. C'est ce qu'il a encore tenté de faire lors de l'adresse de ses vœux pour la nouvelle année au président Emmanuel Macron, lançant dans sa lettre un "je vous jure que je n'ai rien fait de mal".