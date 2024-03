Peut-on voyager en voiture avec son chien ? Trop peu d'automobilistes connaissent la loi et risquent une amende

De nombreux automobilistes voyagent avec leur animal domestique sans savoir qu'ils risquent une amende.

De nombreux Français font monter leur chien en voiture et pas exclusivement lors des départs en vacances. Si c'est la plupart du temps lors des plus longs voyages que les animaux de compagnie sont amenés à monter sur la banquette arrière pour accompagner toute la famille, certains automobilistes ont l'habitude de transporter leur toutou même sur des courts trajets, parfois simplement pour rejoindre un parc verdoyant où la promenade sera plus paisible. Parmi tous ces propriétaires de chiens – rappelons que la population canine était estimée à 7.5 millions en France en 2022 -, ils sont énormément à ignorer qu'ils risquent une amende à chaque fois qu'ils emmènent leur fidèle compagnon dans leur auto.

En voiture, un chien est considéré comme un humain dès lors qu'il occupe une place. Et le Code de la route stipule dans son article R422-1 que chaque occupant d'un véhicule doit porter une ceinture de sécurité homologuée. A vrai dire, il existe plusieurs manières réglementaires de faire voyager un chien en voiture. On peut lui faire enfiler un harnais et l'attacher à la ceinture de sécurité (ne jamais le faire avec son collier au risque de l'étrangler). Mais aussi l'installer dans une caisse de transport adaptée à sa taille de façon à ce qu'il puisse s'allonger et se retourner si besoin. Il est enfin possible de faire entrer le chien dans le coffre et d'installer une grille ou un filet après avoir ôté la plage arrière de façon à ce qu'il reste en contact visuel avec le ou les autres occupants du véhicule.

Sur la route, il n'est pourtant pas rare d'apercevoir des chiens libres de leurs mouvements, sur la banquette arrière et parfois même sur la place du passager avant. Si c'est sans doute plus confortable pour eux, cela va à l'encontre des règles de sécurité. Au moindre coup de frein l'animal peut être projeté vers le pare-brise avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Sans compter que le comportement d'une bête, même domestique, ne peut pas toujours être anticipé et qu'elle peut se révéler dangereuse si elle décide par exemple de rejoindre le conducteur au volant.

Circuler avec un chien non attaché, même s'il dort tranquillement sur la banquette arrière, est passible d'une contravention de 2ème classe. L'amende s'élève à 35 euros, peut être majorée à 75 euros si son paiement est tardif et même grimper jusqu'à 150 euros en cas de récidive. Au-delà de l'aspect sécuritaire, il est important lorsque l'on voyage avec un chien en voiture de planifier quelques arrêts pour qu'il puisse se dégourdir les pattes et faire ses besoins. Il est aussi conseillé de lui donner de l'eau à boire surtout lors des chaudes journées d'été. Enfin, comme certains chiens n'apprécient pas particulièrement la voiture, il n'est pas nécessaire de le nourrir avant de partir pour réduire le risque de nausées pendant le voyage.