Le logo des JO de Paris est plein de symboles cachés et beaucoup n'y voient que du feu

A quelques mois des JO de Paris 2024, le logo de l'événement planétaire fait toujours autant parler. Et il y a bien des messages cachés.

Le 26 juillet prochain, la France lancera ses JO en organisant la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024. Un évènement planétaire préparé depuis plusieurs années et très attendu. Mais les Jeux olympiques ne concernent pas que les sportifs et les épreuves, ils portent également de nombreux symboles, à commencer par la mascotte ou encore le logo.

Dévoilé le 21 octobre 2019 à 20h24 (20h24 soit 2024, si vous avez compris, bravo à vous), le logo des JO est censé représenter plusieurs symboles, mélangeant des références à la France et à l'Olympie. Sa forme, en cercle, et sa couleur, dorée, représentent évidemment la médaille d'or, l'objectif ultime de tous les athlètes olympiques de Paris 2024.

Le second symbole, au centre, est plus difficile à cerner. Il ne s'agit pas du logo Tinder, comme certains peuvent le faire remarquer sur les réseaux sociaux, mais bien de l'image de la flamme olympique. Une flamme qui sera portée fièrement un peu partout en France avec une épopée de Marseille à Paris du 8 mai au 26 juillet 2024.

Le dernier de ses symboles n'est pas le plus visible non plus. Pourtant, le logo des JO est censé mettre avant l'image de la France avec sa Marianne. Présente au quotidien aux côtés des Français, elle incarne les valeurs de la devise républicaine française "Liberté, Egalité, Fraternité" et pour les étrangers, elle peut être associée au symbole de l'esprit français et de l'ambition.

Comme pour une devinette, les trois symboles forment un tout. Si vous n'avez pas encore remarqué, prenez du recul et observez... C'est bon, vous avez remarqué ? Non, il ne s'agit pas du logo de "Sylvie salon de coiffure", comme les réseaux sociaux peuvent le mentionner ou encore moins une "Karen" (une façon péjorative de parler d'une femme blanche d'âge mûr, de classe moyenne qui s'insurge de tout - NDLR), comme l'a évoqué un récent article du New York Post. Il s'agit d'un visage, féminin oui, mais qui est censé mettre en avant le côté humain et populaire de ces JO.

Tony Estanguet, président du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, a expliqué lors de sa divulgation que "ce visage incarne notre ambition de mettre les gens au cœur des Jeux avec une idée de Jeux plus ouverts, plus participatifs, plus inclusifs et où le spectateur devient aussi acteur".

Dans le détail et pour votre culture personnelle, si vous avez décidé d'aller au bout de ce papier malgré la grosse déception de la véritable identité de ce logo, sachez que ce dernier a une forme qui rappelle l'esprit géométrique de l'Art Déco. Sa couleur dorée est également un clin d'oeil à cette période. S'il ne fait pas l'unanimité, le logo des JO a également un but "écolo" à travers sa police de caractère afin de limiter l'utilisation du papier nécessaire aux matériaux et la consommation d'énergie sur les supports numériques. Comme vous en voulez encore, sachez qu'au format numérique, les couleurs en mode sombre permettent de réduire la consommation d'énergie à l'affichage sur un écran d'ordinateur ou de smartphone... Allez, on s'arrête là.