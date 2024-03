"La vérité est que oui..." Luis Enrique évoque un départ du PSG

De retour sur Twitch, le coach du PSG a évoqué son avenir.

Il était l'entraîneur branché du net à l'époque de la pandémie de coronavirus en s'affichant régulièrement en live sur le site Twitch, Luis Enrique a officiellement fait son retour sur la plateforme jeudi 21 mars pour répondre à toutes les questions sans tabou sur ses passions, son avenir et même la gastronomie française.

À l'époque, l'ancien joueur espagnol avait fait le buzz en évoquant les relations sexuelles de ses joueurs sur la plateforme, cette fois, l'actuel coach du PSG a été plus soft dans ses réponses et n'a pas vraiment balancé d'informations incroyables même s'il y a tout de même quelques messages cachés.

Le technicien espagnol a confirmé qu'il voulait rester au PSG la saison prochaine car il est sous contrat et qu'il n'a pas l'habitude de trahir ses dirigeants. "J'ai pour règle de respecter mes contrats et d'être correct avec les gens qui me font confiance. Dès mon premier rendez-vous avec le PSG, j'ai vu que c'était un endroit pour développer un très beau projet. Je suis ravi et je ne peux que les remercier. Si quelqu'un doit déchirer le contrat, ce ne sera pas moi. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai pas" a-t-il expliqué.

Mais il a tout de même évoqué son départ du PSG à la fin du live lorsqu'il a été interpellé sur une éventuelle envie de revenir à la tête de la sélection espagnole dont il a été le sélectionneur de 2018 à 2022. "Oui. La vérité est que oui. Cela a été une expérience unique, qui nous a beaucoup fait grandir en tant que staff. Bien sûr que je voudrais représenter mon pays. Sans aucun doute. "

Champion olympique avec l'Espagne, l'ancien joueur est très attaché à son pays, mais également au Barça dont il a beaucoup parlé dans son live à quelques jours du match face à eux en quart de finale de la Ligue des champions. Evoquant le remplacement de Xavi, là aussi Luis Enrique a parlé de son envie de retrouver le Barça un jour ou l'autre, mais seulement si toutes les planètes s'alignent et ce n'est pas pour demain.

"Si on parle d'envie, j'ai toujours dit que ça me plairait, a-t-il d'abord posé. Mais la réalité est qu'il est difficile de croiser nos routes. Il faut que je sois libre et que cela coïncide avec la volonté du Barça de me prendre. Quand j'ai quitté la sélection (fin 2022), ils avaient un entraîneur. Et cet été, ils auront besoin d'un coach, mais j'ai un contrat. "

Pour rappel, il y a quelques jours, l'ancienne légende du Barça Deco, devenu directeur sportif du club, avait évoqué la possibilité de revoir Luis Enrique a la tête des Catalans. "Je l'aime beaucoup. C'est une référence à tous les niveaux, entraîneur, manager et en tant que personne. Il a tout ce que doit avoir un entraîneur de top niveau. "