Ce casque de vélo est officiellement interdit

Le casque est obligatoire au vélo, en course comme en loisir. Cependant, ce casque ne sera bientôt plus autorisé.

La performance dans le cyclisme est souvent associée aux exploits répétés de coureurs comme Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Remco Evenepoel ou bien Tadej Pogacar pour les hommes forts du moment. C'est d'ailleurs leurs régulières démonstrations de force dans les cols du Tour de France ou sur les classiques du printemps qui font lever les foules et les fans de cyclisme.

Pourtant, la recherche de performance passe également par l'évolution du matériel et les moyens mis par les équipes pour doter les coureurs des dernières technologies. On se souvient notamment du pédalier ovale de Christopher Froome sur le tour de France il y a quelques années, dans la descente de Peyragudes.

En la matière, les évolutions les plus impressionnantes se font sans conteste dans l'équipement de contre-la-montre. Entre les roues, les casques et le vélo en lui-même, chaque équipementier travaille à gagner le gramme supplémentaire pour alléger le coureur et à optimiser l'aérodynamisme. A la manière de la formule 1 ou de la coupe de l'América en voile, la pénétration dans l'air est désormais observée en soufflerie pour ajuster chaque élément et gagner quelques secondes. Depuis plusieurs années, la forme des casque ne cesse de se complexifier, obligeant l'Union cycliste internationale (UCI) à se pencher sur la légalité de telle ou telle innovation.

Récemment, c'est le casque fabriqué par l'équipementier Specialized et utilisé par l'équipe Soudal-QuickStep de Remco Evenepoel qui a été pointé du doigt par l'UCI. En cause, le "Head Sock" intégré au casque de la marque américaine. Ce cache-cou directement implémenté dans le casque vient d'être jugé non essentiel par l'UCI, qui a annoncé son interdiction à partir du 2 avril prochain. Pourtant, la formation du champion du monde 2022 utilise ce casque depuis deux ans, et il avait été approuvé par l'Union cycliste internationale au moment de sa première utilisation. Le coureur belge en était d'ailleurs équipé en août dernier lorsqu'il a remporté le contre-la-montre du championnat du monde. Le revirement de l'UCI a donc provoqué sa réaction dans les médias : "C'est risible", a-t-il déclaré lors du Paris-Nice. Il a également ajouté "franchement, j'ai l'impression qu'ils jouent avec nos couilles" à propos des réguliers changements de réglementation sur le matériel.

Récemment, un autre casque a fait beaucoup parler. Il s'agit de celui utilisé par Jonas Vingegaard et son équipe Visma | Lease a Bike lors de Tirreno-Adriatico. Développé par la marque Giro, ce casque de contre-la-montre présente une forme de soucoupe volante à l'arrière encore jamais vue dans le peloton. L'UCI a annoncé ouvrir une investigation sur la conformité de cette innovation.