"Quelle voiture a la priorité ? Même les meilleurs conducteurs se trompent et ne savent pas qui doit passer en premier"

Même les conducteurs les plus doués peuvent être perplexes quant à certaines règles de priorité. Voici ce que dit le Code de la route.

Même parmi les plus experts des conducteurs, la priorité sur la route peut semer beaucoup de confusion. A un carrefour ou en arrivant à l'approche d'une intersection en ville, on voit des conducteurs incertains sur la marche à suivre. Qui a la priorité ? Une bonne révision des règles de circulation, y compris les droits de priorité, peut donc s'avérer très bénéfique pour tous.

On vous aide avec un petit test de mise en situation. Il existe plusieurs panneaux et signaux de priorité que tous les conducteurs connaissent. Le panneau "stop" signifie que l'on doit s'arrêter et céder le passage. Sur une route avec un panneau en forme de triangle , le signe indique qu'il faut céder le passage à tous les véhicules, venant de la gauche ou de la droite. Ça c'est la partie facile !

Mais que se passe-t-il à un carrefour si aucun panneau n'est présent ? La théorie dit que le premier véhicule à partir est celui qui a la droite libre, puis les autres qui, à leur tour, ont la droite libre. Mais c'est parfois plus compliqué que cela comme sur cet exemple :

Dans ce cas, la voiture jaune avance jusqu'à la voiture rouge et la laisse passer. La voiture rouge passe avant la voiture jaune en premier puis avance jusqu'à la voiture bleue et la laisse passer. La voiture bleue passe en troisième et enfin la voiture rouge avance et finit en dernier son tournant. Cela se passe donc en 4 temps comme montré sur l'image ci-dessous.

Et que se passe-t-il s'il y a 4 véhicules dans le carrefour ? Là ça se complique puisque tout le monde a quelqu'un à sa droite. Dans ce cas, le plus simple est de rester courtois et de laisser passer la première voiture qui est arrivée. Ensuite, la théorie veut que la priorité à droite s'applique à nouveau puisqu'un véhicule peut passer.

Mais restez attentif car il arrive souvent que lorsque les conducteurs ont laissé passer le premier arrivé, ils s'attendent à ce que le suivant à passer soit le deuxième arrivé même s'il n'a pas la priorité. Dans ces situations, mieux vaut se parler avec des signes, de rester calme. Car personne ne veut finir au garage pour une histoire de priorité !