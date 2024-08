Le ping-pong n'a pas été inventé en Chine, son pays de naissance est surprenant

La Chine domine le monde du tennis de table. Pour autant ce n'est pas dans le pays asiatique que ce sport a été inventé. Découvrez son pays d'origine.

Les frères Lebrun ou encore Simon Gauzy auront-il une chance de bouleverser la suprématie chinoise au tennis de table lors des JO de Paris 2024 ? À domicile, les trois joueurs tricolores auront à coeur de bien figurer dans ce sport moins populaire de celui qu'il l'a inspiré, le tennis. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, le ping-pong comme il est parfois trivialement appelé ne vient pas de Chine. Il faut en réalité quitter le continent asiatique pour voir les prémisses de la naissance de ce sport.

C'est sur le Vieux Continent que le tennis de table connait ses premiers faits d'arme. Dans la haute société anglaise, en fins de repas, les notables s'échangeaient des bouchons de liège à coups de couvercle de cave à cigare au-dessus de leur table et de livres placés en guise de filet. À ce moment, et selon la légende, le terme ping-pong prévalait car le bruit de la raquette "ping" puis celui de la balle rebondissant sur la table "pong" aurait inspiré ceux qui le pratiquaient. Mais au début du 20e siècle tout s'accélère.

Fini les boites de cigares en guise de raquette et les livres pour former les filets. L'équipement spécifique apparait et permet l'organisation des premières compétitions en 1926 en Grande-Bretagne. C'est à ce moment que le ping-pong laisse sa place au tennis de table. Berlin et Londres accueillent ces premières compétitions et la même année se déroule le premier championnat du monde dans la capitale anglaise, à Londres. Depuis la discipline se développe dans les quatre coins du globe.

Le nombre de licenciés de ping-pong est estimé aujourd'hui à 40 millions. Rien qu'en Chine, 17 millions s'affairent autour d'une table pour jouer à ce sport très populaire. Avec le badminton, le tennis de table est le sport le plus populaire au sein du pays asiatique. Au 30 avril dernier, le classement mondial était dominé par les Chinois qui occupaient les quatre premières places autant dans le tableau masculin que féminin. À titre de comparaison, aucun Britannique ne figure parmi les 30 premières places alors que le tennis de table a été créée dans leur pays.

Malgré sa création qui remonte à près d'un siècle et demi, le tennis de table a fait son apparition, pour la première fois, aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Depuis, 32 des 37 médailles olympiques décernées dans ce sport se sont retrouvées autour des cous des athlètes chinois. Cette année lors des JO de Paris, le tennis de table se déroulera sur 15 jours à l'Arena Paris sud 4. Les premières médailles tomberont le 30 juillet avec, possiblement, un titre olympique pour la France emmenée par le cinquième joueur mondial Félix Lebrun.