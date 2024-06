Les Français se trompent, Roland-Garros n'est pas celui que vous pensez

Le célèbre tournoi parisien porte le nom de cet illustre personnage que beaucoup de Français méconnaissent.

Le mois de mai rime souvent avec RG, alias Roland-Garros. Les Internationaux de France de tennis sont le rendez-vous de l'année sur terre battue et même le rendez-vous de l'année pour de nombreux joueurs de tennis qui misent beaucoup sur le Grand Chelem parisien.

Le tournoi de Roland-Garros existe depuis 1925 dans la formule que l'on connaît actuellement avec une première édition sur les terrains du Parc Saint-Cloud. Mais, si on va encore plus loin, le premier vrai tournoi a eu lieu en 1891, créé sous le nom de championnat de France de tennis. Un tournoi qui était à la base sur... gazon ! En 1912, un championnat du monde de terre battue est organisé pour favoriser les joueurs qui ont du mal avec le gazon. Ce nouveau revêtement plait et le tournoi fait de l'ombre au championnat de France de tennis car les joueurs étrangers sont autorisés à participer.

Ce n'est donc qu'en 1925 que ce "championnat de France disparait" et laisse donc place aux "Internationaux de France". Mais pourquoi ce tournoi a pris le nom de Roland-Garros ? Pour ceux qui l'ignorent, Roland Garros, nom iconique, n'est pas celui d'un célèbre tennisman français ni même un sportif, mais un aviateur ! Né en 1888, il décède dans un combat aérien le 5 octobre 1918 dans les Ardennes. Avant cela, il réalise plusieurs exploits avec un record d'altitude, le 6 septembre 1911, avec 3 910 mètres.

Avant même la Première guerre mondiale, sa célébrité n'a cessé de grandir avec de nombreux meetings aériens. Toujours en quête de sensations fortes, Roland Garros se lance un défi, traverser la Méditerranée. Le 23 septembre 1913, il va relier Saint-Raphaël à Bizerte en Tunisie. Malgré deux pannes durant son périple, il parvient à réaliser cet exploit et devient l'un des chouchous de Paris. Il va ensuite s'entourer d'amis connus comme Jean Cocteau qui lui dédiera "Le Cap de Bonne Espérance".

Roland Garros fut également un véritable pionnier de l'armement, mettant au point le premier chasseur monoplace doté d'une mitrailleuse tirant à travers l'hélice. Quand il sera capturé en 1915, sa technologie traversera les frontières. Il réussira finalement à s'échapper, déguisé en officier allemand, avant de finalement tomber au combat, en 1918 donc.

Dix ans après son décès, en 1928, le stade de tennis amené à servir d'écrin aux Mousquetaires en vue de la défense de leur titre en Coupe Davis est baptisé à son nom, à la demande d'Emile Lesueur, président du Stade Français, ancien condisciple de Garros à HEC... Et dont l'aviateur avait parrainé l'entrée au Stade Français plusieurs décennies auparavant. Le rugby étant d'ailleurs l'un de ses sports, comme le foot et le cyclisme... Le comble étant qu'il n'a jamais vraiment pratiqué le tennis.