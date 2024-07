La soeur de Wembanyama pourrait également être la star des JO

Victor Wembanyama sera cet été la star du basket pour les Jeux olympiques. Mais il pourrait ne pas être le seul "Wemby" à participer à l'aventure.

Le nom de Wembanyama sera sûrement l'un des plus entendu parmi les supporters de l'équipe de France pendant les Jeux Olympiques. Après sa saison tonitruante outre-Atlantique, auréolée par le titre de Rookie de l'année en NBA ainsi qu'une deuxième place au classement du meilleur défenseur de l'année derrière son compatriote Rudy Gobert, Victor Wembanyama revient cet été à Paris avec l'équipe de France de basket pour tenter de remporter le titre olympique. La préparation a déjà commencé et s'avère prometteuse à l'image des 25 points inscrits par "Wemby' face à l'Allemagne le 6 juillet

Mais un Wembanyama peut en cacher un autre ! Ou plutôt une autre puisque la sœur de Victor, Ève, pourrait participer également à l'aventure olympique cet été à Paris, en compagnie de son frère. Âgée de 22 ans, elle a en effet intégré l'équipe de France de basket 3x3 depuis l'an passé, et fait partie du groupe de de huit joueuses qui s'est préparé pour tenter d'aller chercher la médaille d'or sur la place de la Concorde à partir du 30 juillet prochain. La sélection finale des 4 joueuses retenues pour le tournoi devait être officialisée le lundi 8 juillet.

Photo de l'équipe de France de 3x3 postée par Eve Wembanyama (3e en haut en partant de la gauche) sur son compte Instagram. © Capture Instagram

Poste trois d'un mètre quatre-vingt-cinq, Ève Wembanyama a d'abord joué à l'ASVEL, avant de signer à Calais puis à Monaco en seconde division lors de la saison 2022-2023. C'est à ce moment qu'elle se tourne vers le basket 3x3, qui correspond plus à ses qualités physiques et techniques. C'est ce qu'à indiqué Yann Julien, le sélectionneur des Bleues, lors d'un entretien accordé au quotidien Le Parisien : "Ève possède cette polyvalence technique et ces aptitudes physiques, une endurance et une capacité de répéter les efforts. Elle est une belle athlète avec les qualités d'une vraie joueuse de 3x3".

La grande sœur de Victor peut en effet compter sur les prédisposition familiales hors-du-commun qui caractérisent les Wembanyama pour apporter une vraie plus-value à l'équipe de France 3x3, qui a terminé quatrième du tournoi olympique à lors des jeux de Tokyo en 2021.

Discipline récente dans le monde du basketball, le 3 contre 3 provient directement des playgrounds et se caractérise par son côté spectaculaire. Contrairement au basket à cinq contre cinq, il se joue sur un seul panier, et l'équipe doit marquer 21 points, ou être en tête au bout des dix minutes de jeu pour remporter le match. Chaque panier vaut un point et les tirs primés valent deux au lieu de trois dans le basket classique. Championnes du monde en 2022 et vice-championne du monde en 2023, l'équipe de France féminine vise une grosse performance cet été à Paris pour les Jeux, et se prend à rêver d'or olympique.