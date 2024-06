La femme de ce joueur de l'équipe de France est une star de Tik Tok

Joueur important de la sélection de Didier Deschamps, ce joueur partage sa vie avec une influenceuse bien connue sur Tik Tok.

Les joueurs de football sont parmi les sportifs les plus médiatisés, et font régulièrement la une de la presse people. Comptant pour certains plusieurs milliers, voire millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, ils ont un poids et un pouvoir médiatique plus important que certains clubs.

Leur popularité augmente en général d'autant plus lorsqu'ils sont sélectionnés avec l'équipe nationale, et une grande performance lors d'une coupe du monde ou d'un Euro peut leur permettre de marquer durablement les esprits des supporters, et accessoirement de faire augmenter sensiblement leur nombre d'abonnés.

Sélectionné six fois en équipe de France, Jordan Veretout fait partie des joueurs qui comptent dans l'esprit du sélectionneur Didier Deschamps. S'il n'a pas été retenu pour faire partie de la liste des joueurs qui iront en Allemagne pour disputer l'Euro, le joueur de l'Olympique de Marseille fait vraisemblablement partie des premiers noms dans l'esprit du sélectionneur s'il faut remplacer au dernier moment un joueur embêté par un pépin physique.

Mais le footballeur n'est pas le seul Veretout à être reconnu dans la rue et à cumuler les abonnés sur les réseaux sociaux. Sa femme Sabrina est en effet une influenceur comptant plus d'un million d'abonnés sur TikTok, et plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur Instagram. Originaire de Loire-Atlantique, Sabrina Veretout s'intéresse particulièrement à la mode et a créé il y a quelque temps sa propre marque de vêtements. Elle n'hésite pas à partager sur ses réseaux sociaux son quotidien et à commenter les performances de son mari sur le terrain.

Ainsi, elle avait suscité la polémique il y a quelques semaines en partageant la déception de Jordan Veretout suite à sa non convocation pour la rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais.

Passé notamment par la Fiorentina et l'AS Roman Jordan Veretout est aujourd'hui un joueur important de l'Olympique de Marseille. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club phocéen, il pourrait encore être sollicité par Marseille, qui pourrait essayer de le prolonger cet été, ou bien vendre le milieu de terrain de 31 ans, qui a encore une belle valeur sur le marché des transferts.