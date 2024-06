N'Golo Kanté en danger ? Une sombre affaire et un entourage très encombrant

Le milieu de terrain de l'équipe de France a failli tout perdre il y a quelques mois.

On ne parle que de lui durant cet Euro 2024, N'Golo Kanté, appelé surprise de la liste de Didier Deschamps pour ce championnat d'Europe, enchaîne les performances de haute volée. Exilé en Arabie Saoudite depuis son départ de Chelsea, le Français n'a rien perdu de sa superbe, bien au contraire.

Mais si le Français est aujourd'hui impressionnant sur le terrain, il a été mêlé il y a peu à une affaire judiciaire qui aurait pu ruiner sa carrière. Au centre de conflits et rivalités entre plusieurs membres de son entourage, N'Golo Kanté avait porté plainte en 2019 devant le parquet de Paris, pour "escroquerie", "tentative d'escroquerie ", "abus de confiance" et "exercice illégal de la profession d'agent sportif" contre son ancien conseiller en image, Nouari Khiari.

Le joueur de l'équipe de France reprochait notamment à son ancien conseiller d'avoir exercé une pression sur lui pour obtenir plus d'argent après la résiliation en 2017 d'un contrat qui les liait. Dans une interview pour L'Équipe, le milieu de terrain avait évoqué une confiance qui a été "abusée" : "J'ai été trop gentil. On avait trouvé un accord pour résilier le contrat, mais cette personne est revenue dessus. En parallèle, elle tente de faire circuler des choses diffamatoires sur mon entourage ou auprès de celui-ci pour exercer une pression sur moi. J'ai donc pris des mesures pour me séparer d'elle le plus rapidement possible".

Mais le parquet de Paris a débouté le footballeur. En 2021, il a classé sans suite la plainte du Londonien, considérant que l'infraction était "insuffisamment caractérisée". " J'ai été calomnié, et ma réputation a été salie", a réagi l'ex-agent Nouari Khiari. "J'ai été accusé à tort, mais je n'en veux pas à N'Golo qui, à mes yeux, a été manipulé. Dans cette affaire, il y a eu une instrumentalisation de la justice pénale et des médias pour tenter de détourner le débat et ne pas discuter du principal : le respect d'un contrat."

Pour rappel, une enquête de Mediapart avait également été publiée à l'époque, évoquant des menaces en 2017, sur fonds de lutte d'influence entre plusieurs de ses proches. Ce que le champion du monde français avait démenti. Une enquête de France Football avait également mis la lumière sur un épisode de braquage avec arme à feu. Mais là aussi, le Français n'a pas souhaité réellement répondre.