Cette voiture hybride coûte moins de 13 000 euros, elle promet 2500 kilomètres sans plein ni recharge

Un constructeur a annoncé une révolution avec ses nouveaux modèles hybrides rechargeables capables de parcourir plus de 2500 km sans recharge ni plein d'essence.

C'est un nouvel avertissement pour les constructeurs historiques européens, longtemps rois de l'automobile, y compris en Chine. Avec 2500 kilomètres annoncés sans plein ni recharge, un nouveau modèle s'impose comme l'une des surprises de 2024. Ce SUV a stupéfié le monde lors du dernier salon de Pékin en avril et pourrait bien rebattre les cartes s'il arrive prochainement sur notre sol.

Ce coup d'éclat intervient justement alors que tous les constructeurs planchent sur des solutions pour rassurer les consommateurs sur l'autonomie des véhicules hybrides et électriques. Cette annonce fracassante a été faite par le constructeur BYD, une firme chinoise qui enregistre des ventes records depuis plusieurs semaines sur le marché de l'électrique.

En hybride, BYD domine déjà nettement le marché chinois avec une vente sur deux en 2024 et s'apprête donc à débarquer aussi en Europe sur le marché de l'hybride rechargable. En Chine, deux véhicules hybrides y sont vendus à moins de 13 000 euros, la berline Qin L DM-i et le SUV Seal 06 DM-i. Leur secret ? Une nouvelle plateforme baptisée e-Platform 4.0 qui servira aussi de base aux futurs modèles 100% électriques maison.

Derrière l'annonce fracassante, BYD reste toutefois avare en détails techniques. Moteur thermique intégré, puissance et capacité de la batterie, mode de recharge, tout reste encore assez confidentiel, comme le prix qui sera réellement affiché en Europe où certaines normes obligatoires font généralement grimper le prix des voitures chinoises. Une chose est sûre : pour atteindre 2500 kilomètres, soit l'équivalent d'un trajet New York-Miami, d'un Madrid-Berlin ou plus d'un aller-retour Lille-Marseille, les ingénieurs ont dû réduire drastiquement la consommation. Cela pourrait passer par un bloc essence plus efficient, un système hybride optimisé et une carrosserie très aérodynamique.

Derrière cette guerre de communication, le réel usage pose question de même que les chiffres avancés. BYD devrait ainsi être aidé par le cycle d'homologation chinois CLTC, plus favorable que notre WLTP européen. Pas sûr donc que les 2500 kilomètres soient réellement atteignables chez nous. Mais qu'importe ! L'essentiel est ailleurs pour BYD : marquer les esprits et prendre de vitesse la concurrence, avec des chiffres fracassants. La guerre de la voiture électrique est sans doute à ce prix.