Cet ancien joueur Ligue 1 est désormais pasteur

Joueur de football et pasteur, c'est le destin peu commun de ce joueur, qui a évolué notamment à Brest et à Lorient.

La religion est souvent importante chez les sportifs de haut niveau et en particulier dans le football, terrain de foi mais aussi de superstitions. On le remarque à chaque retransmission ou presque : un nombre important de joueurs fait des signes religieux au moment d'entrer sur le terrain ou de marquer un but. Dans certains pays, la religion imprègne également la manière de supporter son équipe.

En Amérique du sud par exemple, certains joueurs sont vénérés par les supporters, comme en Argentine, où la mort de Diego Maradona a donné lieu a des hommages quasiment religieux, au point que l'on parle de "Maradonismo" pour désigner ceux qui vouent un culte à l'ancien numéro dix de l'albicéleste.

Cependant, peu de joueurs décident de s'impliquer plus en avant dans leur confession, qui reste la plupart du temps un élément de leur vie privée. Ce n'est pas le cas de l'ancien joueur de Brest et de Lorient Oscar Ewolo. Né à Brazzaville, au Congo, l'ancien milieu de terrain a découvert l'Eglise évangélique lors de sa formation à Amiens, par le biais de sa famille.

"Ma mère s'est convertie, puis ma grande sœur, ma petite sœur et mon frère. Le 31 décembre 1998, pour démarrer l'année, j'ai pris la décision d'aller à l'église. Lorsque je suis arrivé, j'ai été profondément bouleversé par l'amour qui y était manifesté, l'amour des gens entre eux : ils aimaient la vie !", a assuré l'intéressé en interview.

Lorsque Oscar Ewolo arrive à Lorient en 2005, il continue de s'investir dans la communauté évangélique, et suit une formation de théologie pour devenir pasteur. En 2008, il fonde l'Église chrétienne évangélique Christ refuge pour tous à Lorient. Au sein de ses équipes, il a également partagé son expérience évangélique, comme il la raconte à Ouest-France.

"Le foot c'est une super-école de la vie. En 2011, avec le Stade Brestois, on a vécu des moments forts tous ensemble. Il y avait une belle harmonie entre nous. Le foot est un sport collectif, mais aussi très individuel. Or il n'y a jamais eu de problème d'ego dans notre vestiaire. C'est la preuve que l'on est beaucoup plus fort quand on décide d'avancer tous ensemble."

Désormais retiré des pelouses, Oscar Ewolo est toujours à la tête de l'Église chrétienne évangélique Christ refuge pour tous, qui compte désormais 5 antennes et plus de 400 fidèles.