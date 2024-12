Adieu les bassins ! La reconversion étonnante de Léon Marchand

Quatre fois champion olympique lors des Jeux de Paris, Léon Marchand a déjà prévu sa reconversion à l'université d'Arizona, avec plusieurs options.

À 22 ans, Léon Marchand a été la star de ces Jeux olympiques de Paris 2024. Déjà cinq fois champion du monde en grand bassin, il a participé cet été à ses deuxièmes Jeux olympiques après Tokyo. Aligné sur 200 et 400m quatre nages, 200m brasse et au 200m papillon, le Français a remporté toutes les médailles d'or possibles.

Installé aux Etats-Unis depuis presque trois ans, Léon Marchand s'entraine avec le mythique entraineur Bob Bowman, qui a notamment formé Michael Phelps, au sein de l'université d'Arizona State. En parallèle de son entrainement quotidien dans la piscine, Léon Marchand a poursuivi ses études d'informatique et de programmation.

En plus de ses nombreuses heures quotidiennes d'entrainement et de ses études, Léon Marchand tente également de se dégager du temps pour un autre hobby : l'aviation. Il tente en effet de passer son brevet de pilote, qu'il avait débuté en France avant de s'exiler pour nager sous les ordres de Bob Bowman. "Je me suis dit que j'allais le finir aux US, mais c'est assez compliqué. Il y a pas mal de papiers administratifs parce que quand on est étranger on ne peut pas piloter un avion comme ça", expliquait-il au sujet de cette passion qui pourrait devenir reconversion.

Car Léon Marchand compte bien un jour sortir de l'eau pour de bon pour s'envoler dans les airs, même s'il manque de temps pour ce projet. Entre les difficultés administrative et la densité de son entrainement, il lui est en effet difficile de dégager du temps pour apprendre à piloter. Mais le Français garde cet objectif en tête, d'autant plus qu'il souhaiterait voler autour de son université, et notamment vers le grand Canyon.

"J'ai réussi à faire une quinzaine d'heures aux US quand même l'année dernière, et cette année il faut que je m'y remette. J'aimerais bien avoir ma licence de pilote privé. En plus en Arizona, c'est génial parce qu'on peut aller voir le Grand Canyon, c'est à une heure en avion. Donc c'est vraiment le rêve ! Il faut que je m'y colle, mais je n'ai pas trop le temps en ce moment !" On peut facilement le comprendre...