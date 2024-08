"Beaucoup de critiques sur son comportement", cet athlète n'aime vraiment pas être comparé à Mbappé

Pour un jeune sportif prometteur, être comparé à Kylian Mbappé devrait être flatteur. Mais certains athlètes n'ont vraiment pas envie.

À la manière d'un Michael Jordan ou d'un LeBron James dans le basket, d'un Zidane au ou d'un Lionel Messi dans le football, beaucoup de jeunes sportifs sont depuis quelques années étiquetés comme les nouveaux "Mbappé" de leur sport. Symbole de précocité, de talent et de travail, la référence est surtout utilisée pour résumer cette capacité d'un athlète à marquer son sport par son talent. Et ce surnom fait en général plaisir à ceux qui en sont affublés. Mais il peut être également difficile à porter, tant il porte aussi une pression sportive et médiatique.

Avant son arrivée en NBA, on a ainsi souvent appelé Victor Wembanyama le nouveau "Mbappé" du basket français. Mais après une première saison magnifique chez les San Antonio Spurs, le pivot rookie de l'année dans la grande ligue semble avoir fait son propre chemin, au point qu'il arrive désormais que l'on appelle des jeunes prometteurs aux capacités physiques extraordinaire des futurs "Wembanyama" de leur sport. Une forme de consécration à la mesure du talent du jeune basketteur.

Pour autant, tous ne sont pas aussi à l'aise avec l'idée d'être comparés a Mbappé ou à Wembanyama. C'est le cas de Thomas Vernoux. À 22 ans, ce dernier est le futur leader du water-polo français, qui a franchi depuis son arrivée en équipe de France un nouveau palier, se hissant en demi-finale des championnats du monde. Une performance jamais réalisée jusqu'alors. Et l'impact de Thomas Vernoux dans cet exploit est incontestable.

"C'est notre facteur X, notre game changer", détaille Florian Bruzzo, le sélectionneur de l'équipe de France de water-polo. "C'est lui qui fera changer le cours des matchs." Malgré cette précocité, Thomas Vernoux ne veut pourtant pas être comparé à Kylian Mbappé. "Mbappé est quelqu'un de très fort, mais il y a aussi beaucoup de critique sur son comportement. Et je suis de toute façon supporteur de l'OM", avait-il déclaré en conférence de presse.

Boutade ou refus d'assumer la comparaison ? Trait d'esprit ou véritable rejet liée à son ascendance marseillaise ? Difficile de savoir, mais Thomas Vernoux a tout de même remis une pièce dans la machine à spéculer récemment, puisqu'il est revenu sur cette comparaison en interview, en laissant planer le doute. "Mbappé avant ça m'énervait, mais maintenant qu'il est parti au Real ça va. Mbappé, il a gagné la Coupe du monde et il est prisé par tous. Donc évidemment c'est vraiment bien", a-t-il tout de même déclaré.