Ce changement radical que prépare Carlos Alcaraz l'année prochaine

La jeune carrière de Carlos Alcaraz est exceptionnelle, avec déjà trois titres du grand chelem à 21 ans. Mais un changement prévu la saison prochaine pourrait tout perturber.

Vainqueur de son troisième titre du Grand Chelem il y a quelques semaines, Carlos Alcaraz s'avançait à Wimbledon avec le statut de tenant du titre et espérait bien conserver son titre sur le gazon du All England Club. Parvenu en finale, le jeune espagnol a encore brillé. Mais depuis son titre il y a un an, beaucoup de choses ont changé sur le circuit tennistique mondial. Jannik Sinner a explosé et a pris la place de numéro un mondial avant Wimbledon.

À seulement 21 ans, Carlos Alcaraz a pour sa part explosé très tôt sur le circuit, remportant son premier titre du grand chelem à 19 ans. Pour arriver à maturité, il a su s'entourer d'un staff important avec à sa tête son coach, l'ancien joueur espagnol Juan Carlos Ferrero. Pour autant, l'Espagnol a jusqu'ici gardé le même matériel, et notamment sa raquette Babolat.

Mais cela devrait changer. En effet, dans un entretien accordé à Bein Sport, Carlos Alcaraz a révélé qu'il modifierait certainement sa raquette la saison prochaine. "Après cette année, nous changerons quelque chose avec la raquette [...] probablement le poids. Je vieillis donc je ne peux pas jouer avec la même raquette que celle que j'utilisais à 15 ou 18 ans donc je vais devoir faire des changements."

La raquette est en effet un élément central de l'équipement du joueur de tennis. Si les joueurs font souvent évoluer leur raquette au fur et à mesure de leur carrière et surtout des évolutions techniques, un changement complet de matériel prend en général du temps. Novak Djokovic avait ainsi estimé qu'il avait eu "besoin de plus d'un an" pour s'habituer à son équipement en 2009. Mais cette décision avait été salutaire et avait permis au Serbe de passer un cap.

Ces dernières années, un des changements de raquette les plus emblématique est celui de Roger Federer en 2015. Alors embêté par des problèmes de dos, le Suisse avait décidé d'abandonner sa légendaire "ProStaff" pour une nouvelle raquette conçue par son équipementier Wilson. Lui aussi avait eu besoin de plus d'un an pour s'habituer à cette raquette au tamis plus grand, mais le changement avait payé en 2017 avec un retour tonitruant à l'Open d'Australie.