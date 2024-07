La fille d'une légende du rugby français a co-écrit la cérémonie d'ouverture des JO

La cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris a été co-écrite par la fille de cette légende du rugby.

La cérémonie d'ouverture des JO est un rendez-vous incontournable de la quinzaine olympique. Les spectateurs et téléspectateurs du monde entier vont suivre attentivement le show proposé par l'organisation de Paris 2024 et pourraient s'avérer très critiques en cas d'échec.

Pour réaliser cette cérémonie, Paris 2024 a fait appel au metteur en scène de théâtre et d'opéra Thomas Jolly, nommé directeur artistique des cérémonies. Mais ce dernier n'est pas seul puisqu'il s'est entouré de Fanny Herrero, scénariste, Leïla Slimani, écrivaine, Patrick Boucheron, historien et professeur au collège de France, et Damien Gabriac, auteur et dramaturge de théâtre.

Parmi les noms cités, on trouve ainsi celui de Fanny Herrero, fille de la légende du rugby français, Daniel Herrero. L'homme à la barbe blanche et à la gouaille légendaire est un illustre personnage de l'ovalie en France et principalement au RC Toulon, dont il est une véritable légende. Il a été joueur et surtout champion de France en tant qu'entraîneur en 1987.

Sa fille a embrassé de son côté une carrière artistique et c'est tout naturellement qu'elle a accepté ce projet. "J'ai grandi dans un vestiaire de rugby aux côtés de mon père, puis de volley-ball en tant que joueuse. Mon respect et mon affection pour les sportifs sont immenses. Depuis mon enfance, à l'approche des Jeux Olympiques, je frétille d'impatience et d'excitation. Quand on m'a proposé de participer à l'écriture de la Cérémonie d'Ouverture de Paris 2024, j'ai donc accepté dans l'euphorie de rejoindre cette tablée de talents remarquables et intimidants, qui m'ont tant apporté durant ces mois de travail collectif", a expliqué la scénariste.

Son CV ne se limite pas évidemment à celui d'une "fille de", il est impressionnant. Fanny Herrero est scénariste depuis 2006 et a notamment participé à la création d'Un Village Français (France 3) ou encore de la série familiale Fais Pas Ci Fais Pas Ça (France 2).

Elle est également la créatrice de la série Dix Pour Cent qui a été récompensée des prix de la Meilleure Série et Meilleur Scénario en 2016 par l'Association des Critiques de Séries (ACS), Globe de Cristal de la Meilleure Série en 2018 et 2019, Prix de la Meilleure Série 52' au Festival de La Rochelle 2018, et International Emmy Award de la meilleure série de comédie en 2021.