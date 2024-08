Cette athlète va participer aux Jeux olympiques paralympiques et entre dans l'histoire

À 29 ans, la Brésilienne Bruna Alexandre est seulement la septième athlète à participer à la fois aux Jeux olympiques et paralympiques.

Les premiers Jeux paralympiques ont été organisés en 1948 par le médecin britannique Ludwig Guttmann près de Londres. Organisés autour de l'hôpital de Stoke Mandeville près de Londres, ils ont été conçu dans l'idée de permettre aux combattants blessés lors de la Seconde Guerre mondiale de pratiquer une compétition sportive. On considère que les premiers véritables Jeux paralympique dans le sens d'une compétition internationale comme ceux de Rome en 1960 pour les Jeux d'été, et ceux de 1976 pour les Jeux d'hiver.

Pour la première fois, les Jeux olympiques et paralympiques sont organisés par la même institution à l'occasion des Jeux de Paris cette année. Dans cette volonté de rassembler les deux événements, le COJOP de Paris 2024 a mis en place une communication unique, tout comme l'équipe de France, qui a décidé de fusionner les équipes de France olympique et paralympique, pour la première fois à l'occasion de ces Jeux de Paris, afin de faciliter notamment les échanges entre les athlètes des deux compétitions.

Dans l'histoire, peu d'athlètes ont participé à la fois aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques. La première à participer simultanément aux deux compétition lors d'une même olympiade est l'Italienne Paola Fantato, qui en 1996 s'est alignée sur l'épreuve de tir à l'arc aux Jeux olympiques et paralympique.

En tennis de table la Polonais Natalia Partyka s'est également qualifié en 2008, 2012, 2016 et 2021. Cette année à Paris, une autre pongiste participe à la fois aux Jeux olympiques et paralympiques. Il s'agit de la Brésilienne Bruna Alexandre. Numéro trois mondiale dans sa classe paralympique, elle a également été sélectionnée en individuel par la fédération brésilienne pour l'épreuve valide. Bruna Alexandre a été amputée d'un bras lors de son enfance, et arrive à Paris avec de fortes ambitions.

"Mon rêve aux JO est de passer le premier tour et, qui sait, le deuxième. C'est mon rêve olympique. Et en paralympique, j'ai le rêve de remporter la médaille d'or en individuelle."