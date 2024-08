Ces 3 indices prouvent que vous allez rentrer dans un resto attrape-touristes

Ces indices devraient vous mettre la puce à l'oreille avant de rentrer ou de vous installer en terrasse d'un restaurant.

En voyage en France ou à l'étranger, tester la gastronomie locale fait partie des activités incontournables au moment du déjeuner ou du dîner. Mais alors comment dénicher la pépite rare sans tomber dans un piège à touristes ? Trouver un bon restaurant lorsque l'on est en vacances n'est pas toujours facile. Pas besoin d'un guide de voyage ni de consulter les avis en ligne de votre smartphone, il suffit d'avoir le sens de l'observation.

Quelques indices en devanture ou à l'approche du restaurant peuvent vous mettre la puce à l'oreille, sans même avoir à dégainer votre smartphone pour guetter les fameux "avis" des précédents clients. Parmi ces signes, trois indices cruciaux doivent vous faire fuir illico : Premièrement, un menu trop long et fourre-tout.

Avant de rentrer dans le restaurant, étudier en détail le menu affiché à l'entrée. Un restaurant qui propose des plats locaux mais pas que : pizzas, burgers, sushis, fruits de mer… C'est franchement louche. Qui dit quantité dit souvent mauvaise qualité. De surcroît, si les prix sont très bas, c'est qu'assurément, la qualité est médiocre. Si vous avez envie de manger un plat local, alors dirigez-vous vers un restaurant spécialisé qui ne propose que 5 à 8 plats différents dans sa carte.

Le personnel du restaurant accoste les clients dans la rue ? Alors que vous êtes en train de flâner dans la rue, le personnel du restaurant devant lequel vous êtes hésitant vous interpelle et vous invite à vous asseoir... Ce second indice indique indéniablement que vous êtes situés à proximité d'une adresse attrape-touristes. Un restaurateur de qualité n'a pas besoin de crier dans la rue que sa nourriture est bonne, il construit sa réputation avec le bouche-à-oreille et sa carte renouvelée régulièrement !

Enfin, si le restaurant se trouve dans une zone très touristique, autour d'un monument, sur une grande place touristique, dans une avenue célèbre, les restaurateurs ne vont pas redoubler d'effort pour proposer une nourriture de qualité car la situation géographique leur assure un bon remplissage, et qui plus est, ces derniers sont souvent surmenés.

Même s'il existe des exceptions, il est plus judicieux de s'éloigner de quelques mètres pour ne pas vous faire arnaquer, en empruntant des rues parallèles ou adjacentes, mais surtout moins bondées... Vous pourrez y trouver de bonnes surprises et des restaurants moins portés sur le taux de remplissage d'une terrasse immense mais chèrement payée.