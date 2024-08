La création des Jeux paralympiques n'a rien à voir avec le sport, voici la vraie raison

Les Jeux paralympiques ont été créés il y a moins de 100 ans, pour cette raison bien précise qui n'a rien à voir avec le sport ou le handicap.

Après les Jeux olympiques et comme le veut la tradition depuis un-demi siècle, les Jeux paralympiques prennent le relais pour faire vibrer les spectateurs et téléspectateurs pendant une dizaine de jours. En France, à Paris, les athlètes paralympiques espèrent vivre la même vibration et le même enthousiasme du public que lors des Jeux olympiques.

Mais savez vous d'où proviennent les Jeux paralympiques ? Les racines des Jeux paralympiques remontent à la fin des années 1940. Après la Seconde Guerre mondiale, un grand nombre de vétérans se retrouvent blessés ou en situation de handicap. Le Dr Ludwig Guttmann, un neurologue d'origine allemande, s'installe alors au Royaume-Uni et commence à utiliser le sport comme une forme de réhabilitation pour ces vétérans à l'hôpital de Stoke Mandeville, près de Londres.

Progressivement, il amène ses patients à s'affronter lors de compétitions d'un nouveau genre. Un événement finit par se mettre en place, baptisé "World Wheelchair and Amputee Games" (Jeux mondiaux des fauteuils roulants et des amputés). Dès 1948, pour coïncider avec l'ouverture des Jeux olympiques de Londres, Guttmann organise les premiers "Jeux mondiaux en fauteuil roulant", qui sont souvent considérés comme les précurseurs des Jeux paralympiques.

Les premiers Jeux "officiels" du genre ont lieu pour leur part en 1960, à Rome, en Italie, avec 400 athlètes de 23 pays, principalement des compétiteurs ayant des lésions de la moelle épinière. La règle de l'époque. Le terme "paralympique" va d'ailleurs évoluer au fur et à mesure, passant de l'idée initiale de "paralysé" à une connotation plus large de "para", signifiant "à côté de" en grec, soulignant que ces jeux se déroulent "aux côtés" des Jeux olympiques.

Lors de ces premiers Jeux en 1960, qui se déroulent sous le nom de "9th Annual International Stoke Mandeville Games", on comptait huit sports. L'athlétisme était déjà présent avec des épreuves de course, de lancer et de saut. Le Basket-ball en fauteuil roulant était l'un des plus populaires et emblématiques des Jeux paralympiques. L'escrime en fauteuil roulant, la natation, le tennis de table, le tir à l'arc, le snooker et le lancer de club étaient les premiers sports des Jeux paralympiques. Ce dernier, conçu pour les athlètes ayant un handicap physique plus sévère, est similaire au lancer de poids, mais avec un "club" léger.