L'alerte est lancée : l'arnaque aux "colis non livrés" peut coûter des milliers d'euros

Cette nouvelle tendance qui consiste à acheter des colis non livrés inspire aux escrocs des arnaques très efficaces.

Le shopping en ligne a séduit les consommateurs pour son aspect pratique et est désormais un mode de consommation solidement installé. Mais il comporte de nombreux inconvénients, parmi lesquels les erreurs de livraison et le fléau des colis qui n'arrivent jamais à destination. Ces colis deviennent alors les fameux "colis non distribués". Il peut s'agir de colis "NPAI" (n'habite pas à l'adresse indiquée), de colis non réclamés lorsque le propriétaire n'a pas retiré son achat dans les temps impartis, ou bien des traditionnels colis perdus qui se sont égarés en cours de livraison.

Depuis quelques temps, ces nombreux colis non distribués font fureur en ligne. Certaines plateformes se chargent en effet de les récupérer et de les revendre ensuite à des prix très intéressants. Mais qui dit nouvelle tendance dit souvent nouvelle arnaque, et les colis égarés ne font pas exception. C'est ce qu'indique le site 60 millions de consommateurs qui a lancé l'alerte après avoir reçu de nombreux témoignages sur une fraude, basée sur le concept de colis "surprise".

L'idée du colis surprise est simple et alléchante : des entreprises proposent d'acheter à très bas prix des colis à l'aveugle, sans savoir ce qu'ils contiennent. De quoi ajouter une part de jeu et un peu de suspense à son achet et, en théorie, avoir de temps en temps une très belle surprise avec un produit qui vaut deux à trois fois le prix auquel on l'a acheté.

Mais l'un des témoignages recueillis par 60 millions de consommateurs est bien moins enthousiaste. Une cliente explique qu'à la réception de lots de colis NPAI, achetés sur un site spécialisé, les articles découverts n'étaient en réalité que de vieux objets : "Il ne s'agit absolument pas de colis perdus, mais de babioles et de vieux livres en vrac que le site met dans des enveloppes à fermeture collante pour faire croire qu'il s'agit d'une commande retournée par un acheteur, alors qu'il n'en est rien".

60 millions de consommateurs a aussi recueilli le témoignage d'un consommateur victime d'un autre site du même genre, proposant des lots de colis perdus allant de 5kg à une tonne, pour une tranche de prix entre 40 et 4000 euros. Les colis en vente seraient issus de divers transporteurs comme la Fnac, Amazon, Cdiscount... L'acheteur, qui a porté plainte, avait dépensé plus de 7000 euros de colis non distribués, mais n'a jamais rien reçu. Et il n'est pas la seule victime.

Selon Capital, une mère de famille, qui a décidé en décembre 2023 d'offrir des cadeaux originaux à ses enfants pour Noël, en commandant des colis égarés, a dépense 320 euros pour 40 colis qu'elle ne recevra jamais. Selon Capital, cette victime, qui n'a évidemment pas été remboursée par la plateforme, a signalé la fraude auprès de la Direction générale de la répression des fraudes (DGCCRF).