Nantenin Keita est la fille d'une légende de la musique

Porte drapeau des Jeux paralympiques de Paris, la Française est loin d'être une inconnue avec son père.

Nantenin Keita, son nom ne vous dit peut être pas encore grand chose, mais à partir du 28 août, date de la cérémonie d'ouverture, le visage de cette athlète ne vous sera plus inconnu et ses performances sur la piste du Stade de France le seront encore moins avec de réelles chances de médaille.

Multiple championne d'Europe sur 400m, Nantenin Keita est également la fille d'un très célèbre musicien et légende tout simplement de la musique africaine et malienne, Salif Keita, surnommé " la voix d'or de l'Afrique". Comme sa fille, il est victime d'albinisme. Un handicap qui a fait de lui une personne ostracisée dans sa propre communauté, car dans de nombreuses cultures africaines, l'albinisme est souvent mal compris et entouré de superstitions.

La carrière de Salif Keita débute dans les années 1960 lorsqu'il a rejoint le groupe Rail Band, un ensemble musical basé à l'Hôtel de la Gare de Bamako. Après avoir conquis un public local, il rejoint en 1973 Les Ambassadeurs, qui deviendra plus tard Les Ambassadeurs Internationaux, un groupe avec lequel il connaît un succès international croissant. Leur musique fusionne des éléments de la musique traditionnelle malienne avec des influences afro-cubaines et funk.

C'est en 1984 que s'opère un vrai tournant. Salif Keita s'installe à Paris pour développer sa carrière solo. Son album "Soro", sorti en 1987, avec des sonorités modernes combinées à des rythmes traditionnels mandingues, fait un immense carton et est considéré comme l'un des premiers exemples de la "world music". Sa carrière est linéaire, son public le suit. Son album "La Différence" (2009) aborde les thèmes de la tolérance et de la lutte contre les discriminations liées à l'albinisme, et reçoit un Grammy Award pour son engagement. Une récompense très prestigieuse.

Au delà de la musique, il profite de sa notoriété pour créer la Fondation Salif Keita Global Foundation, qui travaille à sensibiliser et à protéger les personnes atteintes d'albinisme contre les persécutions et les préjugés. En 2004, il est également nommé ambassadeur des Nations unies pour le sport et la musique.